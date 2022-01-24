США не смогли ответить на инициативу КПРФ о признании ДНР и ЛНР

25 января 2022 в 06:35 Размер текста - 17 +

Белый дом отказался от комментариев насчет признания Донбасса Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Представители Белого дома не смогли развернуто ответить по поводу предложения КПРФ насчет признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Прокомментировать эту инициативу попросили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. «Я не говорила об этом с нашей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности. Вы знаете о нашей точке зрения по поводу суверенитета и целостности Украины. У меня нет никаких других комментариев по этому поводу на данный момент», — сказала она на брифинге, передает РИА «Новости». Ранее зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин предложил рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Он считает, что это поможет уберечь территории от агрессии со стороны Украины. Кроме того, в Госдуму был внесен законопроект с обращением к президенту России Владимиру Путину по этой же теме. Среди авторов инициативы депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Алексей Куринный, Леонид Калашников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Представители Белого дома не смогли развернуто ответить по поводу предложения КПРФ насчет признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Прокомментировать эту инициативу попросили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. «Я не говорила об этом с нашей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности. Вы знаете о нашей точке зрения по поводу суверенитета и целостности Украины. У меня нет никаких других комментариев по этому поводу на данный момент», — сказала она на брифинге, передает РИА «Новости». Ранее зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин предложил рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Он считает, что это поможет уберечь территории от агрессии со стороны Украины. Кроме того, в Госдуму был внесен законопроект с обращением к президенту России Владимиру Путину по этой же теме. Среди авторов инициативы депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Алексей Куринный, Леонид Калашников.