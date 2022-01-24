24 января 2022

США не смогли ответить на инициативу КПРФ о признании ДНР и ЛНР

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом отказался от комментариев насчет признания Донбасса Фото:

Представители Белого дома не смогли развернуто ответить по поводу предложения КПРФ насчет признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Прокомментировать эту инициативу попросили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Я не говорила об этом с нашей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности. Вы знаете о нашей точке зрения по поводу суверенитета и целостности Украины. У меня нет никаких других комментариев по этому поводу на данный момент», — сказала она на брифинге, передает РИА «Новости».

Ранее зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин предложил рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Он считает, что это поможет уберечь территории от агрессии со стороны Украины. Кроме того, в Госдуму был внесен законопроект с обращением к президенту России Владимиру Путину по этой же теме. Среди авторов инициативы депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Алексей Куринный, Леонид Калашников.

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Представители Белого дома не смогли развернуто ответить по поводу предложения КПРФ насчет признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Прокомментировать эту инициативу попросили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. «Я не говорила об этом с нашей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности. Вы знаете о нашей точке зрения по поводу суверенитета и целостности Украины. У меня нет никаких других комментариев по этому поводу на данный момент», — сказала она на брифинге, передает РИА «Новости». Ранее зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин предложил рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Он считает, что это поможет уберечь территории от агрессии со стороны Украины. Кроме того, в Госдуму был внесен законопроект с обращением к президенту России Владимиру Путину по этой же теме. Среди авторов инициативы депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Алексей Куринный, Леонид Калашников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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