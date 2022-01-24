США не смогли ответить на инициативу КПРФ о признании ДНР и ЛНР

Представители Белого дома не смогли развернуто ответить по поводу предложения КПРФ насчет признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Прокомментировать эту инициативу попросили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
«Я не говорила об этом с нашей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности. Вы знаете о нашей точке зрения по поводу суверенитета и целостности Украины. У меня нет никаких других комментариев по этому поводу на данный момент», — сказала она на брифинге, передает РИА «Новости».
Ранее зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин предложил рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Он считает, что это поможет уберечь территории от агрессии со стороны Украины. Кроме того, в Госдуму был внесен законопроект с обращением к президенту России Владимиру Путину по этой же теме. Среди авторов инициативы депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Алексей Куринный, Леонид Калашников.
Представители Белого дома не смогли развернуто ответить по поводу предложения КПРФ насчет признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Прокомментировать эту инициативу попросили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. «Я не говорила об этом с нашей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности. Вы знаете о нашей точке зрения по поводу суверенитета и целостности Украины. У меня нет никаких других комментариев по этому поводу на данный момент», — сказала она на брифинге, передает РИА «Новости». Ранее зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин предложил рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Он считает, что это поможет уберечь территории от агрессии со стороны Украины. Кроме того, в Госдуму был внесен законопроект с обращением к президенту России Владимиру Путину по этой же теме. Среди авторов инициативы депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Алексей Куринный, Леонид Калашников.