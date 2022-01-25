СМИ: Минздрав приостановил производство вакцины от коронавируса

Минздрав не запрашивал производство «Эпиваккороны» на 2022 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российским регионам не распределено ни одной партии вакцин от коронавируса «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-H» с начала 2022 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора. По данным издания, власти приостановили производство этого препарата.

«Запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора — Национальной иммунобиологической компании („Нацимбио“) „Ростеха“ не поступало. <…> О трудностях с поставками „Эпиваккороны“ также сообщил сотрудник одного из российских научных институтов. Другой работник этой же организации заявил, что „есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины“», — пишут «Ведомости».

Газета выяснила, что в большинстве регионах РФ последние партии «Эпиваккороны» Минздрав поставил в конце 2021 года. А представитель центра «Вектор» заявил, что производство препарата идет в соответствии с планами и выпущенные в конце 2021 года четыре серии «Эпиваккороны-Н» есть на складах производителей. Минздрав же утверждает, что закупок данной вакцины в последнее время не было, поскольку их остатки удовлетворяют имеющуюся потребность.

28% из опрошенных «Ведомостями» 243 врачей заявили, что «Эпиваккороны» нет в больницах, 48% сообщили о наличии. 83% неизвестно, когда поставки будут, а 70% медиков утверждают, что «Эпиваккорона» не пользуется спросом у пациентов.

Ранее Минздрав России продлил срок регистрации вакцины «ЭпиВакКорона» до 1 января 2023 года, пишет RT. Сейчас в стране существуют препараты от COVID «Спутник V» центра имени Гамалеи, «Эпиваккорона» от научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», «Ковивак» от центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова и однокомпонентный «Спутник Лайт» — облегченный вариант «Спутника V». Недавно была подана заявка на регистрацию вакцины «Конвасэл» Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам