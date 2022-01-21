Экс-глава Минздрава РФ регистрирует собственную вакцину

21 января 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

«Конвасэл» станет пятой российской вакциной от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России, главой которого является бывший министр здравоохранения России Вероника Скворцова, подал заявку на регистрацию пятой вакцины против коронавируса «Конвасэл». Информация об этом появилась в реестре лекарственных средств Минздрава. «„Конвасэл“: Вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — указано в карточке регистрации в реестре от 21 января. Заявителем числится Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Это пятая вакцина от COVID в РФ. Первым зарегистрированным препаратом стал «Спутник V» центра имени Гамалеи, потом были зарегистрированы еще три вакцины. Это «Эпиваккорона» от научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», «Ковивак» от центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова и однокомпонентный «Спутник Лайт» — облегченный вариант «Спутника V». Российский препарат от коронавируса «Спутник V» одобрили многие страны. Однако Всемирная организация здравоохранения не признала вакцину до сих пор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России, главой которого является бывший министр здравоохранения России Вероника Скворцова, подал заявку на регистрацию пятой вакцины против коронавируса «Конвасэл». Информация об этом появилась в реестре лекарственных средств Минздрава. «„Конвасэл“: Вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — указано в карточке регистрации в реестре от 21 января. Заявителем числится Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Это пятая вакцина от COVID в РФ. Первым зарегистрированным препаратом стал «Спутник V» центра имени Гамалеи, потом были зарегистрированы еще три вакцины. Это «Эпиваккорона» от научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», «Ковивак» от центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова и однокомпонентный «Спутник Лайт» — облегченный вариант «Спутника V». Российский препарат от коронавируса «Спутник V» одобрили многие страны. Однако Всемирная организация здравоохранения не признала вакцину до сих пор.