Экс-глава Минздрава РФ регистрирует собственную вакцину

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России, главой которого является бывший министр здравоохранения России Вероника Скворцова, подал заявку на регистрацию пятой вакцины против коронавируса «Конвасэл». Информация об этом появилась в реестре лекарственных средств Минздрава.
«„Конвасэл“: Вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — указано в карточке регистрации в реестре от 21 января. Заявителем числится Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.
Это пятая вакцина от COVID в РФ. Первым зарегистрированным препаратом стал «Спутник V» центра имени Гамалеи, потом были зарегистрированы еще три вакцины. Это «Эпиваккорона» от научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», «Ковивак» от центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова и однокомпонентный «Спутник Лайт» — облегченный вариант «Спутника V».
Российский препарат от коронавируса «Спутник V» одобрили многие страны. Однако Всемирная организация здравоохранения не признала вакцину до сих пор.
Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России, главой которого является бывший министр здравоохранения России Вероника Скворцова, подал заявку на регистрацию пятой вакцины против коронавируса «Конвасэл». Информация об этом появилась в реестре лекарственных средств Минздрава. «„Конвасэл“: Вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — указано в карточке регистрации в реестре от 21 января. Заявителем числится Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Это пятая вакцина от COVID в РФ. Первым зарегистрированным препаратом стал «Спутник V» центра имени Гамалеи, потом были зарегистрированы еще три вакцины. Это «Эпиваккорона» от научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», «Ковивак» от центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова и однокомпонентный «Спутник Лайт» — облегченный вариант «Спутника V». Российский препарат от коронавируса «Спутник V» одобрили многие страны. Однако Всемирная организация здравоохранения не признала вакцину до сих пор.