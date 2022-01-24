В Кургане появится новое учреждение для осужденных

Новое учреждение планируют открыть до конца 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане откроют исправительный центр для принудительных работ. Данная информация была размещена 25 января на сайте УФСИН России по Курганская области.

«Создано федеральное казенное учреждение „Исправительный центр № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области“. Основной целью деятельности исправительного центра определено исполнение наказаний в виде принудительных работ в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации», — указано в сообщении.

Центр планируют открыть до конца 2022 года. Он будет располагаться по адресу: ул. Панфилова, 23. В ведомстве отметили, что центр будет рассчитан на 105 мест, но в дальнейшем его вместимость могут увеличить. Представители УФСИН добавили, что пока в Кургане есть участок при ИК-1, который работает в режиме исправительного центра. Он рассчитан на 30 человек. Также планируют открыть участок центра при заводе «Корвет» на 100 мест.

Ранее стало известно, что в 2021 году заключенные региона подали 107 обращений с просьбой переехать в исправительные учреждения других областей. Число таких обращений по сравнению с 2020 годом увеличилось на 24%.

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