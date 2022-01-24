Пермский мэр избавил двух подчиненных от неопределенности

Алексей Демкин назначил глав двух районов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин намерен сегодня избавить от приставки «и.о.» двух главы районов. На заседании Пермской городской думы он заявил, что 25 января планирует подписать решения о назначении Дмитрия Дробинина на должность главы Индустриального района, а Александра Филиппова — на пост главы Свердловского района. Видеотрансляция заседания ведется на сайте думы.

«Имеют богатый опыт работы на руководящих должностях, обладают необходимыми практическими знаниями, руководствуются законодательством Российской Федерации. Предлагаю вам любить и жаловать», — заявил, представляя депутатам глав, Алексей Демкин. Он пояснил, что с момента назначения Дробинина (в октябре 2021 года) и Филиппова (в июле 2022 года) в качестве и. о. они проходили проверку для допуска к гостайне.

Дмитрий Дробинин ранее занимал должность заместителя министра промышленности, инноваций и науки Пермского края, возглавлял «Ассоциацию лесопромышленников Прикамья», принимал участие в выборах депутатов заксобрания по округу №25. В последний момент он снял свою кандидатуру, уступив по сути место «фавориту», советнику гендиректора ОХК «Уралхим», Радмиру Габдуллину. Якобы назначение на высокий пост стало для Дробинина своеобразными отступными. Александр Филиппов претендовал на должность вице-мэра. Предполагалось, что с поста главы района он перейдет в администрацию Перми, где будет заниматься политикой. Однако назначение не состоялось, и Филиппов остался в Свердловском районе. Здесь, предполагают источники, ему необходимо навести порядок, поскольку в районе сегодня сложилась непростая общественно-политическая обстановка.

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