24 января 2022

В Перми стартовал процесс укрупнения территорий. Инсайд URA.RU подтвердился

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Заседание городской думы. Курган, чиновники, депутаты, голосование, Принятие закона
Депутаты Гремячинска дали старт процессу объединения с Губахой Фото:

Гремячинская городская дума назначила дату публичных слушаний по вопросу присоединения к Губахе. Как сообщает источник URA.RU в местной думе, это решение поддержали почти все депутаты. О том, что в Пермском крае готовится такое объединение, URA.RU писало 18 января.

«Публичные слушания были назначены на 8 февраля. Все депутаты проголосовали „за“, воздержался только один», — рассказывает собеседник. Глава Гремячинского городского округа Алексей Гребенщиков не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.

Ранее URA.RU сообщало, что процесс объединения Губахи и Гремячинска состоится до конца года. Полномочия депутатов Губахи заканчиваются, и поэтому стоит задача провести выборы в думу объединенного муниципального округа в единый день голосования в сентябре. Вице-премьер Пермского края Александр Борисов объяснил «Коммерсант-Прикамье», что власти Гремячинска «не смогли консолидировать усилия и добиться положительных результатов в экономическом развитии территории». А в Губахе «сложилась профессиональная управленческая команда». Поэтому, считает Борисов, «объединение муниципалитетов может быть эффективным».

Это уже второе межмуниципальное объединение в этом году. На пленарном заседании 20 января депутаты Заксобрания поддержали закон об объединении Кудымкара и Кудымкарского района в единый муниципальный округ.

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Гремячинская городская дума назначила дату публичных слушаний по вопросу присоединения к Губахе. Как сообщает источник URA.RU в местной думе, это решение поддержали почти все депутаты. О том, что в Пермском крае готовится такое объединение, URA.RU писало 18 января. «Публичные слушания были назначены на 8 февраля. Все депутаты проголосовали „за“, воздержался только один», — рассказывает собеседник. Глава Гремячинского городского округа Алексей Гребенщиков не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона. Ранее URA.RU сообщало, что процесс объединения Губахи и Гремячинска состоится до конца года. Полномочия депутатов Губахи заканчиваются, и поэтому стоит задача провести выборы в думу объединенного муниципального округа в единый день голосования в сентябре. Вице-премьер Пермского края Александр Борисов объяснил «Коммерсант-Прикамье», что власти Гремячинска «не смогли консолидировать усилия и добиться положительных результатов в экономическом развитии территории». А в Губахе «сложилась профессиональная управленческая команда». Поэтому, считает Борисов, «объединение муниципалитетов может быть эффективным». Это уже второе межмуниципальное объединение в этом году. На пленарном заседании 20 января депутаты Заксобрания поддержали закон об объединении Кудымкара и Кудымкарского района в единый муниципальный округ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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