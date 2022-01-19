19 января 2022
18 января 2022

Пермские депутаты поддержали создание нового муниципалитета

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновники, совещание, заседание, депутаты
Выборы в думу нового объединенного муниципалитета пройдут в мае Фото:

Депутаты Законодательного собрания на пленарном заседании 20 января в двух чтениях поддержали объединение Кудымкара и Кудымкарского района в единый муниципальный округ. Видеотрансляция заседания ведется на сайте краевого парламента.

«Все необходимые процедуры в порядке, который предусмотрен федеральным и краевым законодательством, мы провели. Прошу принять законопроект в двух чтениях в ходе одного заседания», — сообщила докладчица по этому вопросу глава Кудымкара Наталья Стоянова.

Предполагается, что выборы в думу объединенного муниципалитета пройдут в мае. Ранее URA.RU сообщало, что процесс объединения в территории мог сорваться с подачи местных единороссов. В 2022 году в Пермском крае состоится еще одно преобразование городов.

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Депутаты Законодательного собрания на пленарном заседании 20 января в двух чтениях поддержали объединение Кудымкара и Кудымкарского района в единый муниципальный округ. Видеотрансляция заседания ведется на сайте краевого парламента. «Все необходимые процедуры в порядке, который предусмотрен федеральным и краевым законодательством, мы провели. Прошу принять законопроект в двух чтениях в ходе одного заседания», — сообщила докладчица по этому вопросу глава Кудымкара Наталья Стоянова. Предполагается, что выборы в думу объединенного муниципалитета пройдут в мае. Ранее URA.RU сообщало, что процесс объединения в территории мог сорваться с подачи местных единороссов. В 2022 году в Пермском крае состоится еще одно преобразование городов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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