Пермские депутаты поддержали создание нового муниципалитета

Выборы в думу нового объединенного муниципалитета пройдут в мае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Законодательного собрания на пленарном заседании 20 января в двух чтениях поддержали объединение Кудымкара и Кудымкарского района в единый муниципальный округ. Видеотрансляция заседания ведется на сайте краевого парламента.

«Все необходимые процедуры в порядке, который предусмотрен федеральным и краевым законодательством, мы провели. Прошу принять законопроект в двух чтениях в ходе одного заседания», — сообщила докладчица по этому вопросу глава Кудымкара Наталья Стоянова.

Предполагается, что выборы в думу объединенного муниципалитета пройдут в мае. Ранее URA.RU сообщало, что процесс объединения в территории мог сорваться с подачи местных единороссов. В 2022 году в Пермском крае состоится еще одно преобразование городов.