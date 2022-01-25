В Госдуме рассказали, кому положены декретные выплаты

Декретные выплачиваются нескольким категориям женщин, сообщили в Госдуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На декретные выплаты, то есть выплаты, получаемые в период отпуска по беременности и рождению ребенка, могут рассчитывать как работающие, так и не трудоустроенные женщины, а также студентки. Об этом напомнили в Государственной думе РФ.

«В отличие от пособия по уходу за ребенком, на которое могут рассчитывать и мужчины, декретные выплаты могут получить только женщины: работающие, безработные (уволенные из-за ликвидации организации в течение года, предшествовавшего дню признания их безработными), студентки-очницы, проходящие военную службу по контракту. При усыновлении ребенка женщины из этих категорий также могут рассчитывать на декретные», — говорится в сообщении на официальной странице Госдумы в Instagram.

Там напомнили, что теперь декретные выплачиваются из Фонда соцстрахования напрямую, а не через работодателя. Безработным женщинам пособия выплатят по месту жительства. А если стаж застрахованной россиянки меньше шести месяцев, ей полагаются выплаты не выше размера МРОТ.

Также в сообщении Госдумы указано, как оформить декретные выплаты. Их размер зависит от уровня дохода беременной за два календарных года и количества дней декрета. Также с 2022 года женщинам не нужно писать заявления на пособия по беременности и родам. «Основанием для их выплаты стал электронный больничный. Остальные сведения, необходимые для выплаты, получат посредством электронного обмена сведений с медорганизацией, органами государственных внебюджетных фондов и другими ведомствами», — сообщается в посте.

С 1 февраля в России на 8,4% проиндексируют маткапитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и другие выплаты. В общей сложности деньги полагаются 16 миллионам россиян, уточняет RT.

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