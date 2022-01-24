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Из Тюмени хотят открыть прямые перелеты на турецкий курорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцам хотят дать возможность напрямую летать в Аланью Фото:

Авиакомпания Utair и представители аэропорта Аланьи провели переговоры по организации прямых перелетов из Тюмени в Турцию. Об этом на сайте аэропорта «Рощино» сообщает его пресс-служба.

«Состоялась деловая встреча по вопросам организации прямого пассажирского и грузового авиасообщения Тюмень — Аланья. На совещании присутствовали представители торгово-промышленных палат Аланьи и Тюменской области, руководство аэропорта „Газипаша“, президент „Ютэйр-пассажирские авиалинии“ Олег Семенов», — сообщает пресс-служба тюменского аэропорта «Рощино».

В обсуждении также приняли участие гендиректор аэропорта «Рощино» Игорь Лужбин и представители Главного управления строительства региона. Согласно данным на сайте аэропорта Аланьи, в настоящее время прямые перелеты в эту часть Турции из России осуществляет только авиакомпания «Победа». Вылетает борт из Москвы.

Ранее URA.RU писало, что летом 2022 года из Тюмени можно будет напрямую улететь в Болгарию. Такое разрешение получила авиакомпания Azur air.

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Авиакомпания Utair и представители аэропорта Аланьи провели переговоры по организации прямых перелетов из Тюмени в Турцию. Об этом на сайте аэропорта «Рощино» сообщает его пресс-служба. «Состоялась деловая встреча по вопросам организации прямого пассажирского и грузового авиасообщения Тюмень — Аланья. На совещании присутствовали представители торгово-промышленных палат Аланьи и Тюменской области, руководство аэропорта „Газипаша“, президент „Ютэйр-пассажирские авиалинии“ Олег Семенов», — сообщает пресс-служба тюменского аэропорта «Рощино». В обсуждении также приняли участие гендиректор аэропорта «Рощино» Игорь Лужбин и представители Главного управления строительства региона. Согласно данным на сайте аэропорта Аланьи, в настоящее время прямые перелеты в эту часть Турции из России осуществляет только авиакомпания «Победа». Вылетает борт из Москвы. Ранее URA.RU писало, что летом 2022 года из Тюмени можно будет напрямую улететь в Болгарию. Такое разрешение получила авиакомпания Azur air.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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