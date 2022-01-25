Депутат назвал бродячих собак в РФ проектом Запада

25 января 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Бродячие собаки — это проект Запада, чтобы уничтожить россиян, уверен депутат Забайкалья Александр Михайлов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Бродячие собаки в России — это иностранный проект по уничтожению граждан, а те, кто защищает бездомных животных — пятая колонна. Так депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов отреагировал на гибель семилетней девочки из-за нападения собак. Парламентарий заявил, что бездомных собак нужно отстреливать. Причем независимо от того, агрессивное животное или нет. Зоозащитников, отстаивающих права и подкармливающих бродячих собак, Михайлов назвал «пятой колонной». «Эти люди не просто угрожают безопасности России, а подрывают ее. Надо разобраться, откуда у них деньги на их деятельность, на лоббирование своих интересов. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», — заявил забайкальский депутат изданию «Чита.ру». На прошлой неделе в Читинском районе Забайкальского края нашли тело семилетней девочки со следами нападения животных, пишет RT. В Следственном комитете завели уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал отправить в отставку главу Забайкальского края, уточняет телеканал 360. После трагедии глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства. По задумке главного следователя страны, нововведения помогут защитить граждан он бездомных животных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бродячие собаки в России — это иностранный проект по уничтожению граждан, а те, кто защищает бездомных животных — пятая колонна. Так депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов отреагировал на гибель семилетней девочки из-за нападения собак. Парламентарий заявил, что бездомных собак нужно отстреливать. Причем независимо от того, агрессивное животное или нет. Зоозащитников, отстаивающих права и подкармливающих бродячих собак, Михайлов назвал «пятой колонной». «Эти люди не просто угрожают безопасности России, а подрывают ее. Надо разобраться, откуда у них деньги на их деятельность, на лоббирование своих интересов. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», — заявил забайкальский депутат изданию «Чита.ру». На прошлой неделе в Читинском районе Забайкальского края нашли тело семилетней девочки со следами нападения животных, пишет RT. В Следственном комитете завели уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал отправить в отставку главу Забайкальского края, уточняет телеканал 360. После трагедии глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства. По задумке главного следователя страны, нововведения помогут защитить граждан он бездомных животных.