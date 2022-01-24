24 января 2022

В школах Челябинска срочно отменяют уроки

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация с эвакуацией в школах. Челябинск, школьники, ученики, дети, школа, 30 школа
Поступили анонимные сообщения о минировании Фото:

В школах Челябинска срочно отменяют уроки 25 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«25 января, правоохранительными органами осуществляется проверка вновь поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. В связи с чем было принято решение об отмене очных занятий в школах», — заявили в пресс-службе.

Администрация города признает, что данная мера может вызывать неудобства у родителей. Напомним, при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий: эвакуация людей и полная проверка здания. Эти действия едины и предпринимаются и в других городах страны при возникновении подобных ситуаци

20 января было зарегистрировано массовое лжеминирование школ Челябинска. Все уроки отменили. По итогам проверки опасных предметов силовики не обнаружили.

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В школах Челябинска срочно отменяют уроки 25 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «25 января, правоохранительными органами осуществляется проверка вновь поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. В связи с чем было принято решение об отмене очных занятий в школах», — заявили в пресс-службе. Администрация города признает, что данная мера может вызывать неудобства у родителей. Напомним, при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий: эвакуация людей и полная проверка здания. Эти действия едины и предпринимаются и в других городах страны при возникновении подобных ситуаци 20 января было зарегистрировано массовое лжеминирование школ Челябинска. Все уроки отменили. По итогам проверки опасных предметов силовики не обнаружили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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