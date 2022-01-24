Поступили анонимные сообщения о минировании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В школах Челябинска срочно отменяют уроки 25 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«25 января, правоохранительными органами осуществляется проверка вновь поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. В связи с чем было принято решение об отмене очных занятий в школах», — заявили в пресс-службе.

Администрация города признает, что данная мера может вызывать неудобства у родителей. Напомним, при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий: эвакуация людей и полная проверка здания. Эти действия едины и предпринимаются и в других городах страны при возникновении подобных ситуаци

20 января было зарегистрировано массовое лжеминирование школ Челябинска. Все уроки отменили. По итогам проверки опасных предметов силовики не обнаружили.