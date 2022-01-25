В ЛНР заявили о предвоенной обстановке в Донбассе

25 января 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Украина готовится к войне в Донбассе, сообщили в ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Обстановка в самопровозглашенной Донецкой республике (ДНР) сейчас напоминает предвоенную, Украина готовится перейти к активными боевым действиям на территории. Об этом на брифинге сообщил начальник управления оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко. «Сегодняшняя обстановка больше напоминает предвоенную обстановку. Все приведенные данные показывают, что украинская армия ведет подготовку к переходу к активным боевым действиям», — приводит ТАСС заявление Лещенко. По его данным, действия украинских военных в Донбассе скрываются, а работа наблюдателей ОБСЕ блокируется. «Стягивание сил и средств украинской стороной в зону так называемой операции объединенных сил в Донбассе тщательно скрывается. Практически полностью блокирована работа наблюдателей миссии ОБСЕ», — добавил он. Ранее в ДНР сообщали, что с 2014 года на территории Донбасса находились инструкторы из Британии и США, передает телеканал 360. Эти инструкторы остаются в ДНР до сих пор, они пользуются военной техникой НАТО. Ранее командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк заявил, что Россия «вторгнется» в Украину 20 февраля 2022 года. Это произойдет в день завершения Олимпиады в Пекине и совместных РФ и Белоруссии военных учений. Он также считает, что российские войска захватят восемь украинских регионов. Киевский политолог Владимир Грановский считает, что тему «вторжения» РФ в Украину намерено раздувают, чтобы на войну скинуть все внутренние проблемы, пишет «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Обстановка в самопровозглашенной Донецкой республике (ДНР) сейчас напоминает предвоенную, Украина готовится перейти к активными боевым действиям на территории. Об этом на брифинге сообщил начальник управления оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко. «Сегодняшняя обстановка больше напоминает предвоенную обстановку. Все приведенные данные показывают, что украинская армия ведет подготовку к переходу к активным боевым действиям», — приводит ТАСС заявление Лещенко. По его данным, действия украинских военных в Донбассе скрываются, а работа наблюдателей ОБСЕ блокируется. «Стягивание сил и средств украинской стороной в зону так называемой операции объединенных сил в Донбассе тщательно скрывается. Практически полностью блокирована работа наблюдателей миссии ОБСЕ», — добавил он. Ранее в ДНР сообщали, что с 2014 года на территории Донбасса находились инструкторы из Британии и США, передает телеканал 360. Эти инструкторы остаются в ДНР до сих пор, они пользуются военной техникой НАТО. Ранее командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк заявил, что Россия «вторгнется» в Украину 20 февраля 2022 года. Это произойдет в день завершения Олимпиады в Пекине и совместных РФ и Белоруссии военных учений. Он также считает, что российские войска захватят восемь украинских регионов. Киевский политолог Владимир Грановский считает, что тему «вторжения» РФ в Украину намерено раздувают, чтобы на войну скинуть все внутренние проблемы, пишет «Утро.ру».