Генерал ВСУ опасается, что РФ захватит восемь регионов Украины

Российские войска захватят восемь регионов Украины, считает генерал Александр Павлюк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Российские войска могут атаковать Украину с нескольких направлений и захватить восемь регионов страны. Такие опасения высказал командующий украинской Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

«„Вторжение“ России на Украину может начаться 20 февраля (в этот день заканчиваются совместные учения РФ и Белоруссии, — прим. ред.). <…> Россия может атаковать с нескольких направлений и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днепр, Одесса и Харьков, так что Украина проиграла его основные военные и промышленные возможности, а также выход к Черному морю», — рассказал Павлюк журналу The Times.

По словам генерала, победой для Украины в войне с РФ будет считаться, если Киев «вернет всю территорию, даже потерянную землю на востоке (ДНР и ЛНР, — прим.ред.)». Россию же, по мнению Павклюка, «только Донбас и Луганск на востоке не устроит». «Они [русские] хотят ранить всю страну и через эту рану манипулировать Украиной, как хотят», — считает генерал.

Ранее политолог Сергей Марков описал сценарий войны на Украине. По его мнению, столкновение начнется, когда США откажутся от выполнения Украиной Минских соглашений, а в самой войне будет применятся кибероружие. США и НАТО ожидают, что РФ нападет на Украину в ближайшее время, пишет «Национальная служба новостей». Глава МИД России Сергей Лавров опроверг это заявление, уточняет RT.

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