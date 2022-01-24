Пермский минздрав раскрыл число госпитализированных с COVID

В Пермском крае за прошедшие коронавирус выявлен у 1076 человек, 60 человек госпитализированы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.
«По данным на 25 января за сутки 60 госпитализированных. Общее число госпитализированных с подтвержденным диагнозом „коронавирус“ на сегодня — 1 264 [человека]», — пояснили в пресс-службе ведомства.
На сайте краевого опрештаба указано, что доля свободного коечного фонда в регионе составляет 28,5%. С 24 января все поликлиники в регионе временно прекратили плановые приемы в связи с ростом числа заболевших.
В Пермском крае за прошедшие коронавирус выявлен у 1076 человек, 60 человек госпитализированы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края. «По данным на 25 января за сутки 60 госпитализированных. Общее число госпитализированных с подтвержденным диагнозом „коронавирус“ на сегодня — 1 264 [человека]», — пояснили в пресс-службе ведомства. На сайте краевого опрештаба указано, что доля свободного коечного фонда в регионе составляет 28,5%. С 24 января все поликлиники в регионе временно прекратили плановые приемы в связи с ростом числа заболевших.