24 января 2022

Пермский минздрав раскрыл число госпитализированных с COVID

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В больницы с коронавирусом госпитализированы 60 человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за прошедшие коронавирус выявлен у 1076 человек, 60 человек госпитализированы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

«По данным на 25 января за сутки 60 госпитализированных. Общее число госпитализированных с подтвержденным диагнозом „коронавирус“ на сегодня — 1 264 [человека]», — пояснили в пресс-службе ведомства.

На сайте краевого опрештаба указано, что доля свободного коечного фонда в регионе составляет 28,5%. С 24 января все поликлиники в регионе временно прекратили плановые приемы в связи с ростом числа заболевших.

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В Пермском крае за прошедшие коронавирус выявлен у 1076 человек, 60 человек госпитализированы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края. «По данным на 25 января за сутки 60 госпитализированных. Общее число госпитализированных с подтвержденным диагнозом „коронавирус“ на сегодня — 1 264 [человека]», — пояснили в пресс-службе ведомства. На сайте краевого опрештаба указано, что доля свободного коечного фонда в регионе составляет 28,5%. С 24 января все поликлиники в регионе временно прекратили плановые приемы в связи с ростом числа заболевших.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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