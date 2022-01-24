Пермский минздрав раскрыл число госпитализированных с COVID

В больницы с коронавирусом госпитализированы 60 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Пермском крае за прошедшие коронавирус выявлен у 1076 человек, 60 человек госпитализированы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

«По данным на 25 января за сутки 60 госпитализированных. Общее число госпитализированных с подтвержденным диагнозом „коронавирус“ на сегодня — 1 264 [человека]», — пояснили в пресс-службе ведомства.

На сайте краевого опрештаба указано, что доля свободного коечного фонда в регионе составляет 28,5%. С 24 января все поликлиники в регионе временно прекратили плановые приемы в связи с ростом числа заболевших.