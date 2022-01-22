Пермские больницы из-за COVID приостановили все плановые приемы

Продолжат работу экстренные приемы и женские консультации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 25 января все поликлиники Пермского края обязаны приостановить плановые приемы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

«По приказу министра с 25 января все поликлиники обязаны перейти на такой режим работы (отказа от плановых приемов — ред.). Это постепенный процесс. Экстренные приемы продолжатся, также свою работу продолжат женские консультации. Будет вестись вакцинация от COVID-19», — сообщили в ведомстве.

В таком же формате будут работать и детские поликлиники. Один из педиатров рассказал, что пока у них нет ясности, как именно они будут работать. Возможно, все услуги (справки, рецепты, справки на молочную кухню и т. д.) будут оказываться жителям на дому. В регистратуре одной из детских поликлиник пояснили, что с завтрашнего дня здесь не будет вообще никаких приемов. «Если у вас условно гнойный конъюнктивит — вызывайте врача на дом», — сообщили в учреждении.

Первыми от плановых приемов отказались в городской клинической поликлинике на ул. М. Ямская, 10, поликлиниках Орджоникидзевского района, а также в поликлинике больницы им. Вагнера в Березниках. Заболеваемость коронавирусом в Прикамье продолжает расти — за минувшие сутки диагноз выявили у 1045 пермяков. В больницах Пермского края с диагнозом коронавирус находятся 1594 человека, 70 из них дышат с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

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