Песков назвал сроки переговоров Макрона и Путина по Украине

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков назвал примерные даты переговоров Путина и Макрона Фото:

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина состоится до конца текущей недели, то есть до 30 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«До конца этой недели такой разговор состоится. Он готовится сейчас», — ответил Песков на вопрос о том, когда пройдет встреча двух президентов.

Макрон 24 января выразил обеспокоенность ситуацией у границ Украины и заявил о необходимости работы для скорейшей деэскалации, передает РИА «Новости». «Эта деэскалация должна пройти через твердые и надежные предупреждения в отношении России», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президенты Франции, Германии, США, Италии и Великобритании призвали Россию возобновить переговоры с Украиной в рамках «нормандского формата». В октябре 2021 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон обсудили с Владимиром Путиным кризис на Украине.

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Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина состоится до конца текущей недели, то есть до 30 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «До конца этой недели такой разговор состоится. Он готовится сейчас», — ответил Песков на вопрос о том, когда пройдет встреча двух президентов. Макрон 24 января выразил обеспокоенность ситуацией у границ Украины и заявил о необходимости работы для скорейшей деэскалации, передает РИА «Новости». «Эта деэскалация должна пройти через твердые и надежные предупреждения в отношении России», — сказал он. Ранее сообщалось, что президенты Франции, Германии, США, Италии и Великобритании призвали Россию возобновить переговоры с Украиной в рамках «нормандского формата». В октябре 2021 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон обсудили с Владимиром Путиным кризис на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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