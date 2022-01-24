24 января 2022

Главе челябинского города прислали повестку в СКР. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие четвертого Южно-Уральского гражданского форума 2020. Челябинск, сапрыкин игорь
У Игоря Сапрыкина появилась новая причина отказаться от мартовских перевыборов Фото:
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Главу Снежинска Игоря Сапрыкина вызвали в СК для дачи показаний по уголовному делу о халатности. Эту информацию источника URA.RU подтвердили в правительстве Челябинской области.

«Речь идет о статье 293 УК РФ (халатность). Поводом для уголовного дела стала вырубка зеленых насаждений в водоохранной зоне. Глава города санкционировал сдачу этого участка в аренду. Корыстной заинтересованности мэра в деле не прослеживается, скорее всего, для него все закончится судебным штрафом», — рассказал URA.RU инсайдер.

В пресс-службе правительства Челябинской области подтвердили URA.RU, что знают о деле и о статусе в нем градоначальника. Однако от более подробных комментариев воздержались. В пресс-службе следственного управления СКР по региону заявили, что не располагают информацией.

Сапрыкин работал в администрации Снежинска с 2013 года, с 2015 года занимая пост сити-менеджера. После отказа от «двуглавой системы» власти в апреле 2017 года он стал главой города. Выборы главы администрации ЗАТО Снежинск пройдут в марте. По информации URA.RU, Сапрыкин не будет участвовать в конкурсе.

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Главу Снежинска Игоря Сапрыкина вызвали в СК для дачи показаний по уголовному делу о халатности. Эту информацию источника URA.RU подтвердили в правительстве Челябинской области. «Речь идет о статье 293 УК РФ (халатность). Поводом для уголовного дела стала вырубка зеленых насаждений в водоохранной зоне. Глава города санкционировал сдачу этого участка в аренду. Корыстной заинтересованности мэра в деле не прослеживается, скорее всего, для него все закончится судебным штрафом», — рассказал URA.RU инсайдер. В пресс-службе правительства Челябинской области подтвердили URA.RU, что знают о деле и о статусе в нем градоначальника. Однако от более подробных комментариев воздержались. В пресс-службе следственного управления СКР по региону заявили, что не располагают информацией. Сапрыкин работал в администрации Снежинска с 2013 года, с 2015 года занимая пост сити-менеджера. После отказа от «двуглавой системы» власти в апреле 2017 года он стал главой города. Выборы главы администрации ЗАТО Снежинск пройдут в марте. По информации URA.RU, Сапрыкин не будет участвовать в конкурсе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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