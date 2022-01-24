У Игоря Сапрыкина появилась новая причина отказаться от мартовских перевыборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Главу Снежинска Игоря Сапрыкина вызвали в СК для дачи показаний по уголовному делу о халатности. Эту информацию источника URA.RU подтвердили в правительстве Челябинской области.

«Речь идет о статье 293 УК РФ (халатность). Поводом для уголовного дела стала вырубка зеленых насаждений в водоохранной зоне. Глава города санкционировал сдачу этого участка в аренду. Корыстной заинтересованности мэра в деле не прослеживается, скорее всего, для него все закончится судебным штрафом», — рассказал URA.RU инсайдер.

В пресс-службе правительства Челябинской области подтвердили URA.RU, что знают о деле и о статусе в нем градоначальника. Однако от более подробных комментариев воздержались. В пресс-службе следственного управления СКР по региону заявили, что не располагают информацией.

Сапрыкин работал в администрации Снежинска с 2013 года, с 2015 года занимая пост сити-менеджера. После отказа от «двуглавой системы» власти в апреле 2017 года он стал главой города. Выборы главы администрации ЗАТО Снежинск пройдут в марте. По информации URA.RU, Сапрыкин не будет участвовать в конкурсе.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам