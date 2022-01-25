Врач: «Омикрон» размножается в 70 раз быстрее «Дельты»

25 января 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

«Омикрон» поражает полость носа и рта Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Штамм коронавируса «Омикрон» в 70 раз быстрее, чем «Дельта» размножается в верхних дыхательных путях — полость носа, ротовая часть глотки. Об этом URA.RU рассказала инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко. «В верхних дыхательных путях, куда вирус попадает изначально, „Омикрон“ размножается в 70 раз быстрее „Дельты“, и, соответственно, намного проще заражает окружающих. В нижних дыхательных путях (гортань, трахея, бронхи, легкие) штамм намного уступает предыдущему, поэтому заболевание протекает легче», — объяснила Татьяна Чаленко. В беседе с URA.RU доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов добавил, что человек, инфицированный «Омикроном», становится опасным для окружающих через 1-2 дня. «У больных „Омикроном“ преобладает поражение верхних дыхательных путей, что делает их заразными на более ранних стадиях. Человек фактически через 1-2 дня после инфицирования становится опасен для окружающих. Но стоит надеяться, что уменьшится количество госпитализированных тяжелых больных и начнет преобладать амбулаторное лечение. То есть сейчас нашему здравоохранению нужно готовиться к тому, что новая волна даст гораздо большую нагрузку на поликлиники. И приоритетом должна стать работа с больными на дому по месту жительства», — заявил он. Ранее в оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки больницы страны доставили 12 837 человек. Это на 115% больше цифр 24 января. Всего за сутки подтвердили 67 809 новых случаев заражения COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Штамм коронавируса «Омикрон» в 70 раз быстрее, чем «Дельта» размножается в верхних дыхательных путях — полость носа, ротовая часть глотки. Об этом URA.RU рассказала инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко. «В верхних дыхательных путях, куда вирус попадает изначально, „Омикрон“ размножается в 70 раз быстрее „Дельты“, и, соответственно, намного проще заражает окружающих. В нижних дыхательных путях (гортань, трахея, бронхи, легкие) штамм намного уступает предыдущему, поэтому заболевание протекает легче», — объяснила Татьяна Чаленко. В беседе с URA.RU доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов добавил, что человек, инфицированный «Омикроном», становится опасным для окружающих через 1-2 дня. «У больных „Омикроном“ преобладает поражение верхних дыхательных путей, что делает их заразными на более ранних стадиях. Человек фактически через 1-2 дня после инфицирования становится опасен для окружающих. Но стоит надеяться, что уменьшится количество госпитализированных тяжелых больных и начнет преобладать амбулаторное лечение. То есть сейчас нашему здравоохранению нужно готовиться к тому, что новая волна даст гораздо большую нагрузку на поликлиники. И приоритетом должна стать работа с больными на дому по месту жительства», — заявил он. Ранее в оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки больницы страны доставили 12 837 человек. Это на 115% больше цифр 24 января. Всего за сутки подтвердили 67 809 новых случаев заражения COVID-19.