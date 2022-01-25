На Гарика Харламова подали в суд

С Гарика Харламова требуют 1 миллион рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Анна Полякова подала в суд на шоумена Гарика Харламова. В одном из выпусков комедийного шоу «Камеди клаб» юморист использовал фото блогера без ее согласия.

«Иск к Гарику Харламову и „Камеди клаб“ зарегистрирован в Мещанском суде Москвы в январе. Претензии к юмористам предъявила блогер Анна Полякова. Один из снимков резиденты „Камеди клаб“ решили использовать для миниатюры, которая вышла в эфир в 2020 году», — сообщает MK.RU .

По слова Поляковой, создатели шоу не спросили ее разрешения на использование изображения, а сама миниатюра нанесла ей душевную травму. Она обвинила Харламова во вторжении в ее личную жизнь и нарушении ее личных интересов. Полякова требует выплатить ей 1 млн рублей в качестве компенсации.