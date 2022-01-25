На Гарика Харламова подали в суд

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Церемония прощания с художественным руководителем Ералаша, режиссером Борисом Грачевским. Москва, харламов гарик
С Гарика Харламова требуют 1 миллион рублей Фото:

Блогер Анна Полякова подала в суд на шоумена Гарика Харламова. В одном из выпусков комедийного шоу «Камеди клаб» юморист использовал фото блогера без ее согласия.

«Иск к Гарику Харламову и „Камеди клаб“ зарегистрирован в Мещанском суде Москвы в январе. Претензии к юмористам предъявила блогер Анна Полякова. Один из снимков резиденты „Камеди клаб“ решили использовать для миниатюры, которая вышла в эфир в 2020 году», — сообщает MK.RU.

По слова Поляковой, создатели шоу не спросили ее разрешения на использование изображения, а сама миниатюра нанесла ей душевную травму. Она обвинила Харламова во вторжении в ее личную жизнь и нарушении ее личных интересов. Полякова требует выплатить ей 1 млн рублей в качестве компенсации.

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Блогер Анна Полякова подала в суд на шоумена Гарика Харламова. В одном из выпусков комедийного шоу «Камеди клаб» юморист использовал фото блогера без ее согласия. «Иск к Гарику Харламову и „Камеди клаб“ зарегистрирован в Мещанском суде Москвы в январе. Претензии к юмористам предъявила блогер Анна Полякова. Один из снимков резиденты „Камеди клаб“ решили использовать для миниатюры, которая вышла в эфир в 2020 году», — сообщает MK.RU. По слова Поляковой, создатели шоу не спросили ее разрешения на использование изображения, а сама миниатюра нанесла ей душевную травму. Она обвинила Харламова во вторжении в ее личную жизнь и нарушении ее личных интересов. Полякова требует выплатить ей 1 млн рублей в качестве компенсации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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