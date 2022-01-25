Минфин РФ поспорил с Центробанком по поводу запрета криптовалюты

25 января 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Криптовалюту необходимо регулировать, а не запрещать, отметил Иван Чебесков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россия не может позволить себе запрещать такую высокотехнологичную индустрию как криптовалюта. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков в ходе ежегодной криптоконференции. «Мне кажется, мы не можем себе позволить запрещать в нашей стране какую-то из высокотехнологичных индустрий и говорить — пусть она развивается в другой стране. Тема важная, есть риски, граждане остаются один на один с криптовалютами, нужно защищать их. Нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит обеспечить ту прозрачность, которая обеспечит защиту граждан», — сказал Чебесков. Трансляция криптоконференции шла на youtube-канале РБК. Ранее в Центробанке потребовали полностью запретить криптовалюту. По мнению ЦБ, распространение криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан и стабильности финансовой системы. В Госдуме эту идею поддержали, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не может позволить себе запрещать такую высокотехнологичную индустрию как криптовалюта. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков в ходе ежегодной криптоконференции. «Мне кажется, мы не можем себе позволить запрещать в нашей стране какую-то из высокотехнологичных индустрий и говорить — пусть она развивается в другой стране. Тема важная, есть риски, граждане остаются один на один с криптовалютами, нужно защищать их. Нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит обеспечить ту прозрачность, которая обеспечит защиту граждан», — сказал Чебесков. Трансляция криптоконференции шла на youtube-канале РБК. Ранее в Центробанке потребовали полностью запретить криптовалюту. По мнению ЦБ, распространение криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан и стабильности финансовой системы. В Госдуме эту идею поддержали, пишет «Национальная служба новостей».