Минфин РФ поспорил с Центробанком по поводу запрета криптовалюты

Россия не может позволить себе запрещать такую высокотехнологичную индустрию как криптовалюта. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков в ходе ежегодной криптоконференции.
«Мне кажется, мы не можем себе позволить запрещать в нашей стране какую-то из высокотехнологичных индустрий и говорить — пусть она развивается в другой стране. Тема важная, есть риски, граждане остаются один на один с криптовалютами, нужно защищать их. Нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит обеспечить ту прозрачность, которая обеспечит защиту граждан», — сказал Чебесков. Трансляция криптоконференции шла на youtube-канале РБК.
Россия не может позволить себе запрещать такую высокотехнологичную индустрию как криптовалюта. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков в ходе ежегодной криптоконференции. «Мне кажется, мы не можем себе позволить запрещать в нашей стране какую-то из высокотехнологичных индустрий и говорить — пусть она развивается в другой стране. Тема важная, есть риски, граждане остаются один на один с криптовалютами, нужно защищать их. Нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит обеспечить ту прозрачность, которая обеспечит защиту граждан», — сказал Чебесков. Трансляция криптоконференции шла на youtube-канале РБК. Ранее в Центробанке потребовали полностью запретить криптовалюту. По мнению ЦБ, распространение криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан и стабильности финансовой системы. В Госдуме эту идею поддержали, пишет «Национальная служба новостей».