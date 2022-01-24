24 января 2022

Свердловские власти нашли замену всеобщей удаленке в школах

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Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» в школе №43. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Павел Креков посчитал перевод всех школ на дистант неэффективной мерой против пандемии COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В свердловских школах не будет вводиться массовое дистанционное обучение, несмотря на быстрое распространение коронавируса в регионе. Вместо этого в отдельных классах и учебных заведениях введут локальный карантин, заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

«Мы сейчас не рассматриваем перевод учебных заведений на дистант. Карантин более эффективен», — рассказал Креков во время онлайн-брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что решение властей может измениться из-за ситуации с коронавирусом.

Креков объяснил, что штамм «Омикрон» проявляется у заболевших достаточно быстро, чтобы быстро его выявить. Это позволяет не вводить массовый дистант.

Ранее учителя в Екатеринбурге начали опрашивать родителей, есть ли у школьников возможность учиться дистанционно. Они допускали перевод на удаленное обучение с начала февраля. Руководство некоторых вузов региона приняло решение перевести студентов на очное обучение. В частности, такое решение принято в Уральском федеральном университете (УрФУ).

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В свердловских школах не будет вводиться массовое дистанционное обучение, несмотря на быстрое распространение коронавируса в регионе. Вместо этого в отдельных классах и учебных заведениях введут локальный карантин, заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. «Мы сейчас не рассматриваем перевод учебных заведений на дистант. Карантин более эффективен», — рассказал Креков во время онлайн-брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что решение властей может измениться из-за ситуации с коронавирусом. Креков объяснил, что штамм «Омикрон» проявляется у заболевших достаточно быстро, чтобы быстро его выявить. Это позволяет не вводить массовый дистант. Ранее учителя в Екатеринбурге начали опрашивать родителей, есть ли у школьников возможность учиться дистанционно. Они допускали перевод на удаленное обучение с начала февраля. Руководство некоторых вузов региона приняло решение перевести студентов на очное обучение. В частности, такое решение принято в Уральском федеральном университете (УрФУ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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