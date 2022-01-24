Свердловские власти нашли замену всеобщей удаленке в школах

В свердловских школах не будет вводиться массовое дистанционное обучение, несмотря на быстрое распространение коронавируса в регионе. Вместо этого в отдельных классах и учебных заведениях введут локальный карантин, заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.
«Мы сейчас не рассматриваем перевод учебных заведений на дистант. Карантин более эффективен», — рассказал Креков во время онлайн-брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что решение властей может измениться из-за ситуации с коронавирусом.
Креков объяснил, что штамм «Омикрон» проявляется у заболевших достаточно быстро, чтобы быстро его выявить. Это позволяет не вводить массовый дистант.
Ранее учителя в Екатеринбурге начали опрашивать родителей, есть ли у школьников возможность учиться дистанционно. Они допускали перевод на удаленное обучение с начала февраля. Руководство некоторых вузов региона приняло решение перевести студентов на очное обучение. В частности, такое решение принято в Уральском федеральном университете (УрФУ).
В свердловских школах не будет вводиться массовое дистанционное обучение, несмотря на быстрое распространение коронавируса в регионе. Вместо этого в отдельных классах и учебных заведениях введут локальный карантин, заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. «Мы сейчас не рассматриваем перевод учебных заведений на дистант. Карантин более эффективен», — рассказал Креков во время онлайн-брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что решение властей может измениться из-за ситуации с коронавирусом. Креков объяснил, что штамм «Омикрон» проявляется у заболевших достаточно быстро, чтобы быстро его выявить. Это позволяет не вводить массовый дистант. Ранее учителя в Екатеринбурге начали опрашивать родителей, есть ли у школьников возможность учиться дистанционно. Они допускали перевод на удаленное обучение с начала февраля. Руководство некоторых вузов региона приняло решение перевести студентов на очное обучение. В частности, такое решение принято в Уральском федеральном университете (УрФУ).