Свердловские власти нашли замену всеобщей удаленке в школах

Павел Креков посчитал перевод всех школ на дистант неэффективной мерой против пандемии COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В свердловских школах не будет вводиться массовое дистанционное обучение, несмотря на быстрое распространение коронавируса в регионе. Вместо этого в отдельных классах и учебных заведениях введут локальный карантин, заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

«Мы сейчас не рассматриваем перевод учебных заведений на дистант. Карантин более эффективен», — рассказал Креков во время онлайн-брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что решение властей может измениться из-за ситуации с коронавирусом.

Креков объяснил, что штамм «Омикрон» проявляется у заболевших достаточно быстро, чтобы быстро его выявить. Это позволяет не вводить массовый дистант.

Ранее учителя в Екатеринбурге начали опрашивать родителей, есть ли у школьников возможность учиться дистанционно. Они допускали перевод на удаленное обучение с начала февраля. Руководство некоторых вузов региона приняло решение перевести студентов на очное обучение. В частности, такое решение принято в Уральском федеральном университете (УрФУ).

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам