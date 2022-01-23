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21 января 2022

УрФУ объявил о начале очного обучения. Но есть ограничения из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, зачетная книжка, уральский федеральный университет, урфу
Студенты будут учиться как удаленно, так и офлайн Фото:

Уральский федеральный университет (УрФУ) переходит на очный формат обучения с 14 февраля 2022 года. Информация об этом появилась в telegram-канале образовательного учреждения.

«Весенний семестр в условиях ковидной неопределенности начнется с 14 февраля очно. Для лекций будут выделены отдельные дни. Где возможно, занятия будут проводиться в гибридном формате. Физкультура — очно, преимущественно на улице. Госэкзамены и защиты дипломов — также очно. Иностранным студентам без возможности приехать — дистант и отдельное расписание», — говорится в сообщении.

В УрФУ обратили внимание, что все санитарно-эпидемиологические требования соблюдены. «Оснащение аудиторий специальным оборудованием продолжится. Масочный режим и соблюдение дистанции остаются обязательными», — отметили в пресс-службе вуза.

Ранее URA.RU писало, что новый учебный год в вузах России начнется в гибридном формате. При заселении студентов в общежития будут приняты меры предосторожности. Обязательной вакцинации от студентов не потребуют, хотя Российский союз ректоров не исключает их тестирования на коронавирус.

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Уральский федеральный университет (УрФУ) переходит на очный формат обучения с 14 февраля 2022 года. Информация об этом появилась в telegram-канале образовательного учреждения. «Весенний семестр в условиях ковидной неопределенности начнется с 14 февраля очно. Для лекций будут выделены отдельные дни. Где возможно, занятия будут проводиться в гибридном формате. Физкультура — очно, преимущественно на улице. Госэкзамены и защиты дипломов — также очно. Иностранным студентам без возможности приехать — дистант и отдельное расписание», — говорится в сообщении. В УрФУ обратили внимание, что все санитарно-эпидемиологические требования соблюдены. «Оснащение аудиторий специальным оборудованием продолжится. Масочный режим и соблюдение дистанции остаются обязательными», — отметили в пресс-службе вуза. Ранее URA.RU писало, что новый учебный год в вузах России начнется в гибридном формате. При заселении студентов в общежития будут приняты меры предосторожности. Обязательной вакцинации от студентов не потребуют, хотя Российский союз ректоров не исключает их тестирования на коронавирус.
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© Служба новостей «URA.RU»
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