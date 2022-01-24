24 января 2022
22 января 2022

В ЯНАО каждый десятый студент хочет работать менеджером

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодые люди рассчитывают на зарплату 50 000 рублей Фото:

Вакансия менеджера по продажам стала самая популярной среди молодежи ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе hh.ru.

«Служба исследований hh.ru проанализировала резюме студентов из Ямало-Ненецкого автономного округа и выяснила, кем и за сколько они хотят работать. При анализе учитывались резюме соискателей 18-24 лет с незаконченным высшим образованием. Студенты ЯНАО, которые находятся в поисках работы, чаще всего открывают резюме менеджеров по продажам и по работе с клиентами — это 11,5% от студенческих резюме», — сообщили в пресс-службе компании.

На втором месте по популярности профессия экономиста — 5,5%, на третьем — администратора — 5,1%. Реже всего молодежь Ямала откликалась на предложения работы швеей, торговым представителем, сварщиком, разнорабочим и психологом. Средняя зарплата, на которую рассчитывают студенты в ЯНАО составляет 50 тысяч рублей. Для сравнения, по России — это 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что по информации службы занятости населения, в ЯНАО снизилась безработица. При этом спрос рабочей силы все равно значительно превышает предложение.

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Вакансия менеджера по продажам стала самая популярной среди молодежи ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе hh.ru. «Служба исследований hh.ru проанализировала резюме студентов из Ямало-Ненецкого автономного округа и выяснила, кем и за сколько они хотят работать. При анализе учитывались резюме соискателей 18-24 лет с незаконченным высшим образованием. Студенты ЯНАО, которые находятся в поисках работы, чаще всего открывают резюме менеджеров по продажам и по работе с клиентами — это 11,5% от студенческих резюме», — сообщили в пресс-службе компании. На втором месте по популярности профессия экономиста — 5,5%, на третьем — администратора — 5,1%. Реже всего молодежь Ямала откликалась на предложения работы швеей, торговым представителем, сварщиком, разнорабочим и психологом. Средняя зарплата, на которую рассчитывают студенты в ЯНАО составляет 50 тысяч рублей. Для сравнения, по России — это 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что по информации службы занятости населения, в ЯНАО снизилась безработица. При этом спрос рабочей силы все равно значительно превышает предложение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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