В ЯНАО каждый десятый студент хочет работать менеджером

25 января 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Молодые люди рассчитывают на зарплату 50 000 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Вакансия менеджера по продажам стала самая популярной среди молодежи ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе hh.ru. «Служба исследований hh.ru проанализировала резюме студентов из Ямало-Ненецкого автономного округа и выяснила, кем и за сколько они хотят работать. При анализе учитывались резюме соискателей 18-24 лет с незаконченным высшим образованием. Студенты ЯНАО, которые находятся в поисках работы, чаще всего открывают резюме менеджеров по продажам и по работе с клиентами — это 11,5% от студенческих резюме», — сообщили в пресс-службе компании. На втором месте по популярности профессия экономиста — 5,5%, на третьем — администратора — 5,1%. Реже всего молодежь Ямала откликалась на предложения работы швеей, торговым представителем, сварщиком, разнорабочим и психологом. Средняя зарплата, на которую рассчитывают студенты в ЯНАО составляет 50 тысяч рублей. Для сравнения, по России — это 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что по информации службы занятости населения, в ЯНАО снизилась безработица. При этом спрос рабочей силы все равно значительно превышает предложение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Вакансия менеджера по продажам стала самая популярной среди молодежи ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе hh.ru. «Служба исследований hh.ru проанализировала резюме студентов из Ямало-Ненецкого автономного округа и выяснила, кем и за сколько они хотят работать. При анализе учитывались резюме соискателей 18-24 лет с незаконченным высшим образованием. Студенты ЯНАО, которые находятся в поисках работы, чаще всего открывают резюме менеджеров по продажам и по работе с клиентами — это 11,5% от студенческих резюме», — сообщили в пресс-службе компании. На втором месте по популярности профессия экономиста — 5,5%, на третьем — администратора — 5,1%. Реже всего молодежь Ямала откликалась на предложения работы швеей, торговым представителем, сварщиком, разнорабочим и психологом. Средняя зарплата, на которую рассчитывают студенты в ЯНАО составляет 50 тысяч рублей. Для сравнения, по России — это 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что по информации службы занятости населения, в ЯНАО снизилась безработица. При этом спрос рабочей силы все равно значительно превышает предложение.