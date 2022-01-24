Цены на градусники, особенно ртутные, возмутили жителей Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Стоимость градусников, особенно ртутных, в аптеках Тюмени возмутила жителей города. О росте цен на этот товар тюменцы пожаловались губернатору области Александру Моору на его странице в Instagram. Есть проблема и с наличием товаров.

«Мы вчера не могли градусник купить, их нет. Нашли в одной аптеке электронный — 362 рубля самый дешевый. В другой аптеке купили градусник за 270 рублей. Что за цены?» — написала пользователь @marinusik72 на странице губернатора Александра Моора в Instagram.

В комментариях ее поддержали и другие подписчики главы региона. Так, тюменцы отмечают, что цены на градусники растут довольно давно. Причем если раньше дороже стоили электронные, то в настоящее время — ртутные.

«С градусниками давно такая история. Причем электронные всегда были дороже, а теперь у обычного цена конь. Потому что электронные если и показывают верный результат сначала, быстро выходят из строя», — написала Анастасия Дунаева.

По данным сайтов крупных аптечных сетей, представленных в Тюмени, цены на термометры в городе сильно разнятся. Так, к примеру, в «Планете здоровья» купить электронный градусник можно минимум за 172 рубля, а вот ртутных в наличии нет. В сети «Будь здоров!» первый вид продают по цене от 264 рублей, а второй — за 588 рублей, и есть они далеко не в каждой аптеке.

URA.RU направило запрос о ценообразовании в отношении термометров в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее агентство писало, что губернатор Александр Моор посоветовал тюменцам пополнить свои домашние аптечки из-за прихода в регион нового штамма коронавируса. Он также перечислил препараты, которые сам использует для лечения.

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