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Губернатор Моор призвал закупать лекарства из-за «Омикрона». И рассказал, чем лечатся его родные

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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор посоветовал тюменцам посетить аптеки и пункты вакцинации до вспышки заболеваемости Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Тюменской области Александр Моор посоветовал тюменцам не дожидаться всплеска заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» и пополнить свои аптечки уже сейчас. Об этом глава региона написал в своих социальных сетях.

«В Тюменской области зафиксированы случаи заражения новым штаммом „Омикрон“. Он очень заразен, поэтому есть вероятность взрывного роста заболеваемости. Чтобы не подвергать опасности себя и окружающих, прошу вас уже сейчас проверить содержимое домашней аптечки, обновить запас лекарств», — написал губернатор Александр Моор.

Глава региона перечислил те препараты, которые он и его родные используют для борьбы с болезнью: «В моей семье и у родителей собраны рекомендованные Минздравом общедоступные противовирусные препараты. Это: умифеновир, он же арбидол; парацетамол (и другие жаропонижающие); лекарства от боли в горле; сосудосуживающие капли; витамин С». Также губернатор призвал тюменцев привиться от коронавируса, а тех, кто это уже сделал — ревакцинироваться.

«Александр Моор хочет оказать влияние на рынок закупок лекарств в регионе. Аптечные сети уже давно получили указание обеспечить необходимый запас препаратов на случай обострения ситуации. Однако заполнять склады под завязку без высокого спроса никто не хочет. А вот если он пойдет вверх, то предприятия начнут это делать, что, в конечном итоге, поможет избежать дефицита противовирусных», — считает источник URA.RU из фармацевтической сферы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области зафиксировано два случая заражения штаммом «Омикрон». Кроме того, в регионе ежедневно и стремительно растет число заболевших коронавирусом. По состоянию на 24 января за сутки вирус нашли у 443 человек, что стало историческим рекордом пандемии.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор посоветовал тюменцам не дожидаться всплеска заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» и пополнить свои аптечки уже сейчас. Об этом глава региона написал в своих социальных сетях. «В Тюменской области зафиксированы случаи заражения новым штаммом „Омикрон“. Он очень заразен, поэтому есть вероятность взрывного роста заболеваемости. Чтобы не подвергать опасности себя и окружающих, прошу вас уже сейчас проверить содержимое домашней аптечки, обновить запас лекарств», — написал губернатор Александр Моор. Глава региона перечислил те препараты, которые он и его родные используют для борьбы с болезнью: «В моей семье и у родителей собраны рекомендованные Минздравом общедоступные противовирусные препараты. Это: умифеновир, он же арбидол; парацетамол (и другие жаропонижающие); лекарства от боли в горле; сосудосуживающие капли; витамин С». Также губернатор призвал тюменцев привиться от коронавируса, а тех, кто это уже сделал — ревакцинироваться. «Александр Моор хочет оказать влияние на рынок закупок лекарств в регионе. Аптечные сети уже давно получили указание обеспечить необходимый запас препаратов на случай обострения ситуации. Однако заполнять склады под завязку без высокого спроса никто не хочет. А вот если он пойдет вверх, то предприятия начнут это делать, что, в конечном итоге, поможет избежать дефицита противовирусных», — считает источник URA.RU из фармацевтической сферы. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области зафиксировано два случая заражения штаммом «Омикрон». Кроме того, в регионе ежедневно и стремительно растет число заболевших коронавирусом. По состоянию на 24 января за сутки вирус нашли у 443 человек, что стало историческим рекордом пандемии.
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