24 января 2022

В ХМАО назвали города-аутсайдеры по тестированию на COVID-19

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Клипарт. Магнитогорск, здоровье, медицина, медик, коронавирус, пцр, ковид 19
Самые низкие показатели по ПЦР-тестированиям людей старше 60 лет зафиксированы в Нефтеюганске, Урае и Когалыме Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Самый низкий охват по тестированиям на COVID-19 пенсионеров наблюдается в Нефтеюганске, Урае и Когалыме. Об этом рассказала глава департамента соцразвития ХМАО Тереза Пономарева в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляция которого велась в официальной группе правительства региона в социальной сети «ВКонтакте».

«Самые низкие показатели по ПЦР-тестированиям людей старше 60 лет зафиксированы в Когалыме, Нефтеюганске и Урае. В этих муниципалитетах уровень охвата ниже 60%», — сообщила Пономарева.

По словам Пономаревой, больший охват тестирования на COVID-19 среди показали пять муниципалитетов на территории ХМАО. Более 60% людей старше 60 лет прошли ПЦР-тестирование в Лангепасе, Белоярском, Советском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО госпитализировали 718 человек с коронавирусом. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в округе зафиксировано и подтверждено 1 102 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах.

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Самый низкий охват по тестированиям на COVID-19 пенсионеров наблюдается в Нефтеюганске, Урае и Когалыме. Об этом рассказала глава департамента соцразвития ХМАО Тереза Пономарева в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляция которого велась в официальной группе правительства региона в социальной сети «ВКонтакте». «Самые низкие показатели по ПЦР-тестированиям людей старше 60 лет зафиксированы в Когалыме, Нефтеюганске и Урае. В этих муниципалитетах уровень охвата ниже 60%», — сообщила Пономарева. По словам Пономаревой, больший охват тестирования на COVID-19 среди показали пять муниципалитетов на территории ХМАО. Более 60% людей старше 60 лет прошли ПЦР-тестирование в Лангепасе, Белоярском, Советском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО госпитализировали 718 человек с коронавирусом. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в округе зафиксировано и подтверждено 1 102 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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