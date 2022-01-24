В ХМАО назвали города-аутсайдеры по тестированию на COVID-19

Самые низкие показатели по ПЦР-тестированиям людей старше 60 лет зафиксированы в Нефтеюганске, Урае и Когалыме Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Самый низкий охват по тестированиям на COVID-19 пенсионеров наблюдается в Нефтеюганске, Урае и Когалыме. Об этом рассказала глава департамента соцразвития ХМАО Тереза Пономарева в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляция которого велась в официальной группе правительства региона в социальной сети «ВКонтакте».

«Самые низкие показатели по ПЦР-тестированиям людей старше 60 лет зафиксированы в Когалыме, Нефтеюганске и Урае. В этих муниципалитетах уровень охвата ниже 60%», — сообщила Пономарева.

По словам Пономаревой, больший охват тестирования на COVID-19 среди показали пять муниципалитетов на территории ХМАО. Более 60% людей старше 60 лет прошли ПЦР-тестирование в Лангепасе, Белоярском, Советском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО госпитализировали 718 человек с коронавирусом. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в округе зафиксировано и подтверждено 1 102 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах.

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