25 января 2022

Иммунолог дал прогноз, когда наступит пик пятой волны COVID в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Красная зона в Госпитале для Ветеранов Войн. Екатеринбург, защитный костюм, коронавирус, красная зона
Рост заболеваемости «Омикроном» будет идти около трех недель Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пятая волна COVID-19 может достичь своего пика через 2-3 недели. Таким прогнозом в беседе с URA.RU поделился иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Рост заболеваемости будет продолжаться еще где-то 2,5-3 недели. Дальше упремся в потолок и пойдем вниз. Причем, в 2-2,5 раза медленнее, чем начался взлет. И пока не понятно, когда этот хвост прервется», — объяснил Николай Крючков.

Иммунолог добавил, что пятая волна может плавно перейти в шестую. «Три недели на рост, потом стабилизация, снижение, возможно, очень длинный хвост будет. И через полтора месяца может вновь произойти подъем за счет того, например, что у нас активно распространится подлиния „Омикрона“ ВА2, которая в Дании дала еще больший скачок заболеваемости, просто гигантский», — заявил кандидат медицинских наук.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о вытеснении подварианта ВА2 основной линии «Омикрон». Начало это происходить в Дании, Великобритании, Швеции и Израиле.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пятая волна COVID-19 может достичь своего пика через 2-3 недели. Таким прогнозом в беседе с URA.RU поделился иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Рост заболеваемости будет продолжаться еще где-то 2,5-3 недели. Дальше упремся в потолок и пойдем вниз. Причем, в 2-2,5 раза медленнее, чем начался взлет. И пока не понятно, когда этот хвост прервется», — объяснил Николай Крючков. Иммунолог добавил, что пятая волна может плавно перейти в шестую. «Три недели на рост, потом стабилизация, снижение, возможно, очень длинный хвост будет. И через полтора месяца может вновь произойти подъем за счет того, например, что у нас активно распространится подлиния „Омикрона“ ВА2, которая в Дании дала еще больший скачок заболеваемости, просто гигантский», — заявил кандидат медицинских наук. Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о вытеснении подварианта ВА2 основной линии «Омикрон». Начало это происходить в Дании, Великобритании, Швеции и Израиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...