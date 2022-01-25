Иммунолог дал прогноз, когда наступит пик пятой волны COVID в РФ

Пятая волна COVID-19 может достичь своего пика через 2-3 недели. Таким прогнозом в беседе с URA.RU поделился иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«Рост заболеваемости будет продолжаться еще где-то 2,5-3 недели. Дальше упремся в потолок и пойдем вниз. Причем, в 2-2,5 раза медленнее, чем начался взлет. И пока не понятно, когда этот хвост прервется», — объяснил Николай Крючков.
Иммунолог добавил, что пятая волна может плавно перейти в шестую. «Три недели на рост, потом стабилизация, снижение, возможно, очень длинный хвост будет. И через полтора месяца может вновь произойти подъем за счет того, например, что у нас активно распространится подлиния „Омикрона“ ВА2, которая в Дании дала еще больший скачок заболеваемости, просто гигантский», — заявил кандидат медицинских наук.
Пятая волна COVID-19 может достичь своего пика через 2-3 недели. Таким прогнозом в беседе с URA.RU поделился иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Рост заболеваемости будет продолжаться еще где-то 2,5-3 недели. Дальше упремся в потолок и пойдем вниз. Причем, в 2-2,5 раза медленнее, чем начался взлет. И пока не понятно, когда этот хвост прервется», — объяснил Николай Крючков. Иммунолог добавил, что пятая волна может плавно перейти в шестую. «Три недели на рост, потом стабилизация, снижение, возможно, очень длинный хвост будет. И через полтора месяца может вновь произойти подъем за счет того, например, что у нас активно распространится подлиния „Омикрона“ ВА2, которая в Дании дала еще больший скачок заболеваемости, просто гигантский», — заявил кандидат медицинских наук. Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о вытеснении подварианта ВА2 основной линии «Омикрон». Начало это происходить в Дании, Великобритании, Швеции и Израиле.