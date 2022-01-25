Любимый подрядчик властей Тюмени попал в антирейтинг из-за снега

За неполный месяц тюменские компании оштрафовали на 1,3 млн рублей за некачественную уборку снега Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В январе административные комиссии выписали подрядчикам штрафы на 1,3 млн рублей за некачественную уборку и вывоз снега, а в тройку лидеров антирейтинга попала и главная компания по уборке городских улиц — ТОДЭП. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«В январе 2022 года административными комиссиями административных округов Тюмени рассмотрено 69 дел об административных нарушениях, на сумму в 1 298 000 рублей. Протоколы составлялись по статьям за нарушение требований по уборке и вывозу снега», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.

Протоколы составили на 28 компаний, несколько хозяйствующих субъектов и трех физических лиц. При этом среди них выделяются предприятия, которые получили больше всего штрафов. Взыскания для юрлиц составляют от 30 до 200 тысяч рублей за каждое нарушение.

На первом месте по числу штрафов оказалась УК «Юг». В ее работе нашли 13 нарушений. Управляющая компания обслуживает более 150 домов.

Второе место занял главный подрядчик по уборке городских улиц — Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие. ТОДЭП получил девять предписаний.

Третье место разделили две компании: УК «Жилищный стандарт» и ООО «Перестрой-ка!». Им выписали по четыре штрафа.

Проблемы с уборкой и вывозом снега в Тюмени обострились после новогодних праздников. Подрядчики не справлялись с объемом выпавших осадков, и в результате губернатор Александр Моор публично заявил о провале работы по очистке города.

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