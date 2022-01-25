Губерниев рассказал о состоянии российских олимпийцев

25 января 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев уверен, что на Олимпиаде в Пекине россияне поборются за большое количество медалей Фото: Николай Бастриков © URA.RU Россия объединится вокруг своих спортсменов, которые отправятся на Зимние Олимпийские игры в Пекин, в связи с чем моральных дух олимпийцев будет на высоком уровне. Об этом в разговоре с URA.RU заявил спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев. «Моральный дух российских спортсменов великолепен. Мы уже привыкли к мелодии [композитора] Петра Чайковского, но гимн надо будет возвращать, и он скоро вернется. Но в данной ситуации будет символика Олимпийского комитета России на одежде, триколор, но правила уже не такие, как четыре года назад, драконовские. Олимпийцы не чувствуют себя в отрыве от большой страны, которая, безусловно, объединится во время Олимпиады вместе с нашей сборной», — сказал Дмитрий Губерниев. Комментатор высоко оценивает шансы на медали и победу россиян во многих видах спорта, представленных на Зимних Олимпийских играх в Пекине. «У нас великолепная команда. Команда готовая. В самых разных видах спорта мы будем бороться. Это касается всей россыпи, представленной на Олимпиаде и в популярных, классических лыжах, биатлоне, фигурное катание, хоккей. И сани, бобы, скелетон, коньки, фристайл, сноуборд. Масса различных зимних видов спорта», — подчеркнул он. Между тем, отметил Губерниев, спортсмены должны проявить дисциплину, чтобы избежать заражения коронавирусом в преддверии Игр в Китае. «Сейчас на повестке дня не заболеть бы. Ситуация такая, что здесь могут разные нюансы произойти. Самое главное, чтобы наши олимпийцы были живыми и здоровыми. Максимальный самоконтроль, проверка на профессионализм перед Олимпиадой очень серьезная. Я надеюсь, что все будет очень хорошо», — заключил собеседник агентства. На предстоящих Зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета России. Кроме того во время награждение наших спортсменов золотыми медалями будет сопровождаться фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Сама команда будет называться аббревиатурой Олимпийского комитета России — ROC. В соцсетях решили обыграть эту аббревиатуру и запустили акцию в поддержку хэштега #wewillROCyou на манер известной песни группы Queen. Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия объединится вокруг своих спортсменов, которые отправятся на Зимние Олимпийские игры в Пекин, в связи с чем моральных дух олимпийцев будет на высоком уровне. Об этом в разговоре с URA.RU заявил спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев. «Моральный дух российских спортсменов великолепен. Мы уже привыкли к мелодии [композитора] Петра Чайковского, но гимн надо будет возвращать, и он скоро вернется. Но в данной ситуации будет символика Олимпийского комитета России на одежде, триколор, но правила уже не такие, как четыре года назад, драконовские. Олимпийцы не чувствуют себя в отрыве от большой страны, которая, безусловно, объединится во время Олимпиады вместе с нашей сборной», — сказал Дмитрий Губерниев. Комментатор высоко оценивает шансы на медали и победу россиян во многих видах спорта, представленных на Зимних Олимпийских играх в Пекине. «У нас великолепная команда. Команда готовая. В самых разных видах спорта мы будем бороться. Это касается всей россыпи, представленной на Олимпиаде и в популярных, классических лыжах, биатлоне, фигурное катание, хоккей. И сани, бобы, скелетон, коньки, фристайл, сноуборд. Масса различных зимних видов спорта», — подчеркнул он. Между тем, отметил Губерниев, спортсмены должны проявить дисциплину, чтобы избежать заражения коронавирусом в преддверии Игр в Китае. «Сейчас на повестке дня не заболеть бы. Ситуация такая, что здесь могут разные нюансы произойти. Самое главное, чтобы наши олимпийцы были живыми и здоровыми. Максимальный самоконтроль, проверка на профессионализм перед Олимпиадой очень серьезная. Я надеюсь, что все будет очень хорошо», — заключил собеседник агентства. На предстоящих Зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета России. Кроме того во время награждение наших спортсменов золотыми медалями будет сопровождаться фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Сама команда будет называться аббревиатурой Олимпийского комитета России — ROC. В соцсетях решили обыграть эту аббревиатуру и запустили акцию в поддержку хэштега #wewillROCyou на манер известной песни группы Queen. Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.