Хорватия отказалась помогать Украине в случае войны с РФ

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танки
Хорватия не станет помогать НАТО в войне Украины и России, заявил Зоран Миланович Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В случае военного конфликта между Россией и Украиной Хорватия отзовет своих военных из НАТО. Такое заявление сделал президент страны Зоран Миланович в эфире национального телевидения.

«Смотрю сообщения, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — усиливает присутствие, отправляет разведывательные суда. Мы с этим не имеем ничего общего, и не будем иметь, это я вам гарантирую. Загреб не только не будет отправлять в зону конфликта своих солдат, но и вернет на родину всех до последнего хорватского военного», — сказал Миланович.

Президент Хорватии отметил, что такой ответ связан с динамикой американской политики. «В вопросах международной безопасности я вижу их опасное поведение», — заключил Миланович.

Ранее командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк заявил, что Россия «вторгнется» в Украину 20 февраля 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не паниковать из-за возможного начала войны с Россией, пишет «Национальная служба новостей». В Министерстве иностранных дел РФ отметил, что Россия не собирается угрожать суверенитету Украины, сообщает телеканал 360.

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В случае военного конфликта между Россией и Украиной Хорватия отзовет своих военных из НАТО. Такое заявление сделал президент страны Зоран Миланович в эфире национального телевидения. «Смотрю сообщения, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — усиливает присутствие, отправляет разведывательные суда. Мы с этим не имеем ничего общего, и не будем иметь, это я вам гарантирую. Загреб не только не будет отправлять в зону конфликта своих солдат, но и вернет на родину всех до последнего хорватского военного», — сказал Миланович. Президент Хорватии отметил, что такой ответ связан с динамикой американской политики. «В вопросах международной безопасности я вижу их опасное поведение», — заключил Миланович. Ранее командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк заявил, что Россия «вторгнется» в Украину 20 февраля 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не паниковать из-за возможного начала войны с Россией, пишет «Национальная служба новостей». В Министерстве иностранных дел РФ отметил, что Россия не собирается угрожать суверенитету Украины, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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