Хорватия отказалась помогать Украине в случае войны с РФ

25 января 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Хорватия не станет помогать НАТО в войне Украины и России, заявил Зоран Миланович Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Война на Украине В случае военного конфликта между Россией и Украиной Хорватия отзовет своих военных из НАТО. Такое заявление сделал президент страны Зоран Миланович в эфире национального телевидения. «Смотрю сообщения, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — усиливает присутствие, отправляет разведывательные суда. Мы с этим не имеем ничего общего, и не будем иметь, это я вам гарантирую. Загреб не только не будет отправлять в зону конфликта своих солдат, но и вернет на родину всех до последнего хорватского военного», — сказал Миланович. Президент Хорватии отметил, что такой ответ связан с динамикой американской политики. «В вопросах международной безопасности я вижу их опасное поведение», — заключил Миланович. Ранее командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк заявил, что Россия «вторгнется» в Украину 20 февраля 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не паниковать из-за возможного начала войны с Россией, пишет «Национальная служба новостей». В Министерстве иностранных дел РФ отметил, что Россия не собирается угрожать суверенитету Украины, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В случае военного конфликта между Россией и Украиной Хорватия отзовет своих военных из НАТО. Такое заявление сделал президент страны Зоран Миланович в эфире национального телевидения. «Смотрю сообщения, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — усиливает присутствие, отправляет разведывательные суда. Мы с этим не имеем ничего общего, и не будем иметь, это я вам гарантирую. Загреб не только не будет отправлять в зону конфликта своих солдат, но и вернет на родину всех до последнего хорватского военного», — сказал Миланович. Президент Хорватии отметил, что такой ответ связан с динамикой американской политики. «В вопросах международной безопасности я вижу их опасное поведение», — заключил Миланович. Ранее командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк заявил, что Россия «вторгнется» в Украину 20 февраля 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не паниковать из-за возможного начала войны с Россией, пишет «Национальная служба новостей». В Министерстве иностранных дел РФ отметил, что Россия не собирается угрожать суверенитету Украины, сообщает телеканал 360.