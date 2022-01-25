Bloomberg раскрыл содержание ответа США по гарантиям безопасности

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, оружие, военная форма, униформа, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, 201военная база
США намерены письменно ответить на предложения по гарантиям безопасности, пишет Bloomberg Фото:
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В своих ответах по гарантиям безопасности США изложит предложения по решению проблем России. Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на слова дипломата из Европейского союза.

«США координируют с ЕС и НАТО свой письменный ответ на требования России о НАТО и Украине. Ответ вряд ли будет подробным обсуждением этих требований, но в нем будут изложены предложения, которые, по мнению западных союзников, могут решить проблемы России, а также действия России, которые вызывают тревогу у Европы», — пишет Bloomberg.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что ждут от США письменного ответа по гарантиям безопасности. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Америка не намерена уступать России в вопросах безопасности, пишет телеканал 360. Ключевым условием России является гарантия невступления Украины в НАТО.

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В своих ответах по гарантиям безопасности США изложит предложения по решению проблем России. Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на слова дипломата из Европейского союза. «США координируют с ЕС и НАТО свой письменный ответ на требования России о НАТО и Украине. Ответ вряд ли будет подробным обсуждением этих требований, но в нем будут изложены предложения, которые, по мнению западных союзников, могут решить проблемы России, а также действия России, которые вызывают тревогу у Европы», — пишет Bloomberg. Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что ждут от США письменного ответа по гарантиям безопасности. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Америка не намерена уступать России в вопросах безопасности, пишет телеканал 360. Ключевым условием России является гарантия невступления Украины в НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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