Кадыров назвал точную сумму вливаний из бюджета РФ в Чечню. «Цифра не космическая»

25 января 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Чечня получает такие же деньги из бюджета, как и другие регионы РФ, отметил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU На полное содержание Чеченской республики из российского бюджета выделяется 375 млрд рублей. Об этом написал глава республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Начнем с того, что речь о 375 млрд рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании. Цифра эта совершенно не космическая и такое же содержание есть во всех регионах России», — написал Кадыров. Ранее Кадыров в прямом эфире в instagram-аккаунте председателя чеченского парламента Магомеда Даудова сообщил, что власти РФ ежегодно выделяют на содержание народа республики 300 млрд рублей. Кадыров отметил, что Чечня не сможет продержаться без российских денег и месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На полное содержание Чеченской республики из российского бюджета выделяется 375 млрд рублей. Об этом написал глава республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Начнем с того, что речь о 375 млрд рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании. Цифра эта совершенно не космическая и такое же содержание есть во всех регионах России», — написал Кадыров. Ранее Кадыров в прямом эфире в instagram-аккаунте председателя чеченского парламента Магомеда Даудова сообщил, что власти РФ ежегодно выделяют на содержание народа республики 300 млрд рублей. Кадыров отметил, что Чечня не сможет продержаться без российских денег и месяца.