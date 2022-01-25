Кадыров назвал точную сумму вливаний из бюджета РФ в Чечню. «Цифра не космическая»

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XIX съезд всероссийской политической партии
Чечня получает такие же деньги из бюджета, как и другие регионы РФ, отметил Рамзан Кадыров Фото:

На полное содержание Чеченской республики из российского бюджета выделяется 375 млрд рублей. Об этом написал глава республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

«Начнем с того, что речь о 375 млрд рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании. Цифра эта совершенно не космическая и такое же содержание есть во всех регионах России», — написал Кадыров.

Ранее Кадыров в прямом эфире в instagram-аккаунте председателя чеченского парламента Магомеда Даудова сообщил, что власти РФ ежегодно выделяют на содержание народа республики 300 млрд рублей. Кадыров отметил, что Чечня не сможет продержаться без российских денег и месяца.

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На полное содержание Чеченской республики из российского бюджета выделяется 375 млрд рублей. Об этом написал глава республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Начнем с того, что речь о 375 млрд рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании. Цифра эта совершенно не космическая и такое же содержание есть во всех регионах России», — написал Кадыров. Ранее Кадыров в прямом эфире в instagram-аккаунте председателя чеченского парламента Магомеда Даудова сообщил, что власти РФ ежегодно выделяют на содержание народа республики 300 млрд рублей. Кадыров отметил, что Чечня не сможет продержаться без российских денег и месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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