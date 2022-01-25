На полное содержание Чеченской республики из российского бюджета выделяется 375 млрд рублей. Об этом написал глава республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
«Начнем с того, что речь о 375 млрд рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании. Цифра эта совершенно не космическая и такое же содержание есть во всех регионах России», — написал Кадыров.
Ранее Кадыров в прямом эфире в instagram-аккаунте председателя чеченского парламента Магомеда Даудова сообщил, что власти РФ ежегодно выделяют на содержание народа республики 300 млрд рублей. Кадыров отметил, что Чечня не сможет продержаться без российских денег и месяца.
На полное содержание Чеченской республики из российского бюджета выделяется 375 млрд рублей. Об этом написал глава республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Начнем с того, что речь о 375 млрд рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании. Цифра эта совершенно не космическая и такое же содержание есть во всех регионах России», — написал Кадыров. Ранее Кадыров в прямом эфире в instagram-аккаунте председателя чеченского парламента Магомеда Даудова сообщил, что власти РФ ежегодно выделяют на содержание народа республики 300 млрд рублей. Кадыров отметил, что Чечня не сможет продержаться без российских денег и месяца.