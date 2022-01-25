Telegram-канал URA.RU попал в топ самых популярных в 2021 году

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Российское Информационное Агентство URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, ura ru
Telegram-канал URA.RU заняло 45-е место в рейтинге самых популярных каналах российских СМИ Фото:

Telegram-канал URA.RU попал в рейтинг самых популярных среди российских СМИ в 2021 году. Рейтинг составлялся компанией «Медиалогия».

В списке лучших каналов российских СМИ в Telegram URA.RU заняло 45-е место. В среднем один наш пост набирал 10,9 тысяч просмотров. В рейтинге URA.RU стоит рядом с каналами НТВ, «Русской службы «Би-би-си» и «Комсомольской правды».

Ранее telegram-канал URA.RU также попало в топ самых цитируемых в 2021 году. Мы заняли 30 место в рейтинге.

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Telegram-канал URA.RU попал в рейтинг самых популярных среди российских СМИ в 2021 году. Рейтинг составлялся компанией «Медиалогия». В списке лучших каналов российских СМИ в Telegram URA.RU заняло 45-е место. В среднем один наш пост набирал 10,9 тысяч просмотров. В рейтинге URA.RU стоит рядом с каналами НТВ, «Русской службы «Би-би-си» и «Комсомольской правды». Ранее telegram-канал URA.RU также попало в топ самых цитируемых в 2021 году. Мы заняли 30 место в рейтинге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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