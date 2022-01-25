25 января 2022

«Эксперт РА»: у банков в РФ нет шансов на повышение прибыли

© Служба новостей «URA.RU»
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Банк Открытие. Сургут, рубль, банковская карта, банк открытие, финансы, деньги
По мнению аналитиков, вероятность того, что прибыль банков в РФ откатиться к результатам 2020 года равны 30-40% Фото:
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Экономический кризис 2020-2021

Российские банки не имеют шансов на повторение рекорда 2021 года по прибыли. Об этом сообщается в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Совокупная чистая прибыль российских банков в 2022 году не достигнет рекордного уровня прошлого года и составит 2,1—2,3 трлн рублей», — предполагается в базовом сценарии прогноза агентства «Эксперт РА», который называется «Передышка после рекордов», передает РБК. Отмечается, что это на 8-12,5% (0,2-0,3 трлн рублей) ниже финансового результата сектора за 2021 год, который ожидают аналитики.

Также аналитики агентства допустили, что финансовый результат российских банков может составить 2 трлн рублей или же совсем откатиться к уровням 2020 года — 1,6 трлн рублей. Шансы на такой исход — 30-40%, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что инфляция в России обеспечила банкам рекордные заработки, считают аналитики. Глава Сбербанка Герман Греф предупредил о глобальной трансформации России в ближайшее десятилетие. Аналитики заявили, что к октябрю 2022 года около 30 кредитных организаций рискуют закрыться.

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Российские банки не имеют шансов на повторение рекорда 2021 года по прибыли. Об этом сообщается в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА». «Совокупная чистая прибыль российских банков в 2022 году не достигнет рекордного уровня прошлого года и составит 2,1—2,3 трлн рублей», — предполагается в базовом сценарии прогноза агентства «Эксперт РА», который называется «Передышка после рекордов», передает РБК. Отмечается, что это на 8-12,5% (0,2-0,3 трлн рублей) ниже финансового результата сектора за 2021 год, который ожидают аналитики. Также аналитики агентства допустили, что финансовый результат российских банков может составить 2 трлн рублей или же совсем откатиться к уровням 2020 года — 1,6 трлн рублей. Шансы на такой исход — 30-40%, считают эксперты. Ранее сообщалось, что инфляция в России обеспечила банкам рекордные заработки, считают аналитики. Глава Сбербанка Герман Греф предупредил о глобальной трансформации России в ближайшее десятилетие. Аналитики заявили, что к октябрю 2022 года около 30 кредитных организаций рискуют закрыться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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