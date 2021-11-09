Аналитики: инфляция в РФ обеспечила рекордные заработки банков

Разогнавшаяся инфляция в России позволила банкам заработать дополнительно более триллиона рублей. Об этом сообщили аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».
Отмечается, что в начале 2021 года аналитики ожидали, что кредитные организации заработают 1,3 трлн рублей, однако сейчас повысили планку до 2,4 трлн рублей, передают «Известия». По данным агентства, по итогам года банки могут получить прибыль, превышающую самый выдающийся рекорд на 50%.
Аналитики считают, что этому поспособствовала разогнавшаяся инфляция и последовавшее за ней неоднократное повышение ключевой ставки Центробанка. Они отмечают, что на фоне этих факторов наблюдался ажиотажный спрос на потребительские кредиты.
Ранее председатель комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов в беседе с URA.RU отметил, что Россия может вернуться к уровню инфляции десятилетней давности, когда рост цен составлял 8-10%. По его словам, повышение цен происходит по большей части из-за внешних причин.
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