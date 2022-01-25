СМИ рассказали подробности задержания пермского экс-премьера

Уголовное дело о мошенничестве в фонде расследуется третий год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-директор фонда «Содействие — XXI век» Елена Найданова, которую обвиняют в мошенничестве, дала показания в отношении высокопоставленных чиновников правительства экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова. Выдержки из допросов в ФСБ публикует «РБК-Пермь».

«На допросах в ФСБ подозреваемая Найданова, которая руководила Фондом «Содействие — XXI век», дала признательные показания по ряду эпизодов. В том числе — о фиктивном трудоустройстве нескольких человек из команды пермского губернатора Максима Решетникова», — пишет СМИ. А «целью фиктивного трудоустройства стало «обналичивание денежных средств, поступивших в фонд, которые в дальнейшем расходовались на оплату личных расходов должностных лиц, в том числе Решетникова М.Г.».

Так, в фонд была устроена Наталья Станкевич, пишет издание. На допросах Найданова рассказала, что «со слов Лопаевой Е.С. и в процессе общения с самой Станкевич» ей стало известно, что Станкевич организовывала встречи и мероприятия «с участием губернатора Решетникова М.Г.». А также «занималась материально-техническим обеспечением объекта специального жилого фонда, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, д. 17а (закупала мебель, бытовые принадлежности, предметы интерьера). Согласно 2ГИС по этому адресу значится «административное здание».

Елена Найданова рассказала также в ФСБ, что «по указанию Лопаевой Е.С. выдавала Станкевич Н.Н. наличные денежные средства из Фонда на оплату расходов Решетникова М.Г.» и «Давыдова Л.В.» (вероятно, политтехнолога в команде Максима Решетникова). В пресс-службе минэкономразвития РФ на момент выхода публикации не ответили на запрос URA.RU. Известный редакции номер телефона Леонида Давыдова оказался выключен. Агентство готово предоставить возможность для ответа всем указанным в публикации лицам.

Уголовное дело по признакам мошенничества в фонде было возбуждено в 2019 году. Сейчас оно находится в производстве Третьего следственного управления СК РФ (Нижний Новгород). Елена Найданова обвиняется в причинении путем обмана и злоупотребления доверием ущерба на сумму свыше 50 млн руб. Она пошла на сделку со следствием.

Ранее URA.RU сообщало, что в понедельник, 24 января, Елену Лопаеву задержали за неявку в центральный аппарат СКР в рамках проводимых в отношении нее следственных мероприятий. Ожидается, что сегодня в одном из судов Нижнего Новгорода будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

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