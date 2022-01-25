Володин: санкции против Путина оскорбят россиян

Санкции против президента РФ Владимира Путина, которые планируют ввести США, будут оскорблением для россиян. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он предположил, что с помощью ограничений и информационных атак Вашингтон пытается сделать всенародно избранного главу РФ более лояльным и управляемым.
«В понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.
По мнению спикера Госдумы, США не устраивает тот факт, что при Путине Россия стала сильной и самостоятельной страной. В результате Вашингтон с помощью информационных атак, санкций и провокаций пытается добиться того, чтобы президент РФ стал более лояльным и управляемым.
Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что в случае «вторжения России на Украину» Запад введет санкции в отношении Путина. При этом президент США добавил, что не уверен в том, что Москва намерена нападать на Украину. До этого член американской палаты представителей, республиканец Джим Бэнкс подготовил новый проект санкций против России. Документ подразумевает ограничения в отношении Путина, а также премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, ряда федеральных чиновников и журналистов. Официальный представитель Кремля заявил, что санкции в отношении президента РФ выходят за грани дозволенного, передает агентство Nation News.
Санкции против президента РФ Владимира Путина, которые планируют ввести США, будут оскорблением для россиян. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он предположил, что с помощью ограничений и информационных атак Вашингтон пытается сделать всенародно избранного главу РФ более лояльным и управляемым. «В понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По мнению спикера Госдумы, США не устраивает тот факт, что при Путине Россия стала сильной и самостоятельной страной. В результате Вашингтон с помощью информационных атак, санкций и провокаций пытается добиться того, чтобы президент РФ стал более лояльным и управляемым. Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что в случае «вторжения России на Украину» Запад введет санкции в отношении Путина. При этом президент США добавил, что не уверен в том, что Москва намерена нападать на Украину. До этого член американской палаты представителей, республиканец Джим Бэнкс подготовил новый проект санкций против России. Документ подразумевает ограничения в отношении Путина, а также премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, ряда федеральных чиновников и журналистов. Официальный представитель Кремля заявил, что санкции в отношении президента РФ выходят за грани дозволенного, передает агентство Nation News.