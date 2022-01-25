Володин: санкции против Путина оскорбят россиян

26 января 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

США хотят сделать Владимира Путина более лояльным и управляемым, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Санкции против президента РФ Владимира Путина, которые планируют ввести США, будут оскорблением для россиян. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он предположил, что с помощью ограничений и информационных атак Вашингтон пытается сделать всенародно избранного главу РФ более лояльным и управляемым. «В понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По мнению спикера Госдумы, США не устраивает тот факт, что при Путине Россия стала сильной и самостоятельной страной. В результате Вашингтон с помощью информационных атак, санкций и провокаций пытается добиться того, чтобы президент РФ стал более лояльным и управляемым. Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что в случае «вторжения России на Украину» Запад введет санкции в отношении Путина. При этом президент США добавил, что не уверен в том, что Москва намерена нападать на Украину. До этого член американской палаты представителей, республиканец Джим Бэнкс подготовил новый проект санкций против России. Документ подразумевает ограничения в отношении Путина, а также премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, ряда федеральных чиновников и журналистов. Официальный представитель Кремля заявил, что санкции в отношении президента РФ выходят за грани дозволенного, передает агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции против президента РФ Владимира Путина, которые планируют ввести США, будут оскорблением для россиян. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он предположил, что с помощью ограничений и информационных атак Вашингтон пытается сделать всенародно избранного главу РФ более лояльным и управляемым. «В понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По мнению спикера Госдумы, США не устраивает тот факт, что при Путине Россия стала сильной и самостоятельной страной. В результате Вашингтон с помощью информационных атак, санкций и провокаций пытается добиться того, чтобы президент РФ стал более лояльным и управляемым. Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что в случае «вторжения России на Украину» Запад введет санкции в отношении Путина. При этом президент США добавил, что не уверен в том, что Москва намерена нападать на Украину. До этого член американской палаты представителей, республиканец Джим Бэнкс подготовил новый проект санкций против России. Документ подразумевает ограничения в отношении Путина, а также премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, ряда федеральных чиновников и журналистов. Официальный представитель Кремля заявил, что санкции в отношении президента РФ выходят за грани дозволенного, передает агентство Nation News.