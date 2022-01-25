25 января 2022

Байден подтвердил возможное введение санкций против Путина

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Джо Байден, байден джо
По словам Джо Байдена, он не уверен в том, что Владимир Путин намерен вторгаться на Украину Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В случае нападения России на Украину против президента РФ Владимира Путина будут введены санкции. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

Джо Байден подтвердил возможность введения личных санкций против Владимира Путина в случае вторжения российских войск на Украину, отвечая на соответствующий вопрос журналистки в эфире CNN. При этом он заявил, что не уверен в том, что российский президент намерен нападать на Украину.

Ранее URA.RU сообщало, что Джо Байден пригрозил Владимиру Путину такими санкциями, которые он никогда не видел. В администрации президента США предрекли более тяжелые санкции против РФ, чем были в 2014 году. В Евросоюзе заявили, что не планируют объявлять новые антироссийские санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что санкции США против российского руководства могут привести к разрыву отношений, пишет RT.

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В случае нападения России на Украину против президента РФ Владимира Путина будут введены санкции. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. Джо Байден подтвердил возможность введения личных санкций против Владимира Путина в случае вторжения российских войск на Украину, отвечая на соответствующий вопрос журналистки в эфире CNN. При этом он заявил, что не уверен в том, что российский президент намерен нападать на Украину. Ранее URA.RU сообщало, что Джо Байден пригрозил Владимиру Путину такими санкциями, которые он никогда не видел. В администрации президента США предрекли более тяжелые санкции против РФ, чем были в 2014 году. В Евросоюзе заявили, что не планируют объявлять новые антироссийские санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что санкции США против российского руководства могут привести к разрыву отношений, пишет RT.
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