Свердловские власти высказались о переносе Универсиады

Леонид Рапопорт заверил, что проведению Универсиады-2023 в срок ничего не угрожает Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Свердловское правительство не видит рисков для проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге в назначенные сроки. Игры не должны быть перенесены из-за отставания по строительству объектов или пандемии коронавируса. Такое мнение в ходе пресс-конференции выразил областной министр спорта Леонид Рапопорт, передает корреспондент URA.RU.

«По Универсиаде я проблем не вижу — как строительных, операционных, так и проблем, связанных с проведением. <…> У нас были некоторые задержки по Дворцу дзюдо, на что нам было указано со стороны контрольных органов. У нас нет никакого „пожара“, никаких „красных зон“ — у нас просто есть вопросы, которые сейчас решаются», — пояснил Леонид Рапопорт.

Министр отметил, что областные власти регулярно следят, как идет строительство объектов. По этому вопросу губернатор Евгений Куйвашев дважды в неделю собирает совещания.

Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. Ход подготовки регулярно инспектируют федеральные чиновники. Беспокойство высказывал помощник президента РФ Игорь Левитин, которому доложили, что пока темпы подготовки оставляют желать лучшего. Затем вице-премьер Дмитрий Чернышенко указывал губернатору Куйвашеву, что возведение объектов игр (всего их 31) идет с отставанием от графика.

Самые большие проблемы власти испытывают из-за строительства деревни Универсиады, где разместят спортсменов и членов иностранных делегаций. Свердловское правительство просило премьер-министра РФ Михаила Мишустина выделить деньги на объект, однако тот поставил условие: Москва профинансирует стройку, только если 8 млрд рублей дадут свердловские бизнесмены. Вопрос о выделении средств по-прежнему не решен, областные власти ведут переговоры с федеральным центром.

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