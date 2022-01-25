25 января 2022
24 января 2022

На мальчика в Челябинске напала бродячая собака

© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки из приюта. Екатеринбург, собака, выгул собак, питомец, собака в прыжке
Ребенку понадобилась медпомощь (фото из архива) Фото:

В Челябинске на 9-летнего мальчика напала бездомная собака. После укусов ребенку понадобилась медицинская помощь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, отметив, что дело находится на контроле их руководителя.

«В Курчатовском районе Челябинска бродячая собака напала на 9-летнего мальчика, который шел с бабушкой в магазин. После случившегося ребенок с травмой обратился в травмпункт», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Следственное управление СКР проводит процессуальную проверку материалов данного дела. Ее проведение взято на контроль руководителем следственного управления СКР по Челябинской области Петром Решетниковым.

Ранее сообщалось, что свора бездомных собак держит в страхе свердловский поселок. Родители опасаются за жизнь и здоровье своих детей.

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В Челябинске на 9-летнего мальчика напала бездомная собака. После укусов ребенку понадобилась медицинская помощь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, отметив, что дело находится на контроле их руководителя. «В Курчатовском районе Челябинска бродячая собака напала на 9-летнего мальчика, который шел с бабушкой в магазин. После случившегося ребенок с травмой обратился в травмпункт», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Следственное управление СКР проводит процессуальную проверку материалов данного дела. Ее проведение взято на контроль руководителем следственного управления СКР по Челябинской области Петром Решетниковым. Ранее сообщалось, что свора бездомных собак держит в страхе свердловский поселок. Родители опасаются за жизнь и здоровье своих детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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