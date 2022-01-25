На мальчика в Челябинске напала бродячая собака

Ребенку понадобилась медпомощь (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске на 9-летнего мальчика напала бездомная собака. После укусов ребенку понадобилась медицинская помощь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, отметив, что дело находится на контроле их руководителя.

«В Курчатовском районе Челябинска бродячая собака напала на 9-летнего мальчика, который шел с бабушкой в магазин. После случившегося ребенок с травмой обратился в травмпункт», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Следственное управление СКР проводит процессуальную проверку материалов данного дела. Ее проведение взято на контроль руководителем следственного управления СКР по Челябинской области Петром Решетниковым.

Ранее сообщалось, что свора бездомных собак держит в страхе свердловский поселок. Родители опасаются за жизнь и здоровье своих детей.