Курсанту, убившему майора в Тюмени, грозит 15 лет колонии

Курсант ТВВИКУ, напавший на преподавателя стал фигурантов уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Против курсанта Тюменского высшего военно-командного училища (ТВВИКУ), ударившего офицера этого же учебного заведения, после чего тот умер, возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного военного Следственного управления РФ. Максимальный срок, который грозит военнослужащему — 15 лет лишения свободы.

«В военном Следственном отделе СК РФ по Тюменскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении курсанта Тюменского высшего военно-командного училища прапорщика Сергея Свищева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается», — пояснили там агентству.

Конфликт между военнослужащими произошел вечером 22 января. Находясь в квартире одной из тюменских многоэтажек, курсант ТВВИКУ ударил по лицу начальника курса командного факультета этого же учебного заведения. Офицер скончался утром 23 января в ОКБ №2 не приходя в сознание. Известно, что погибшему было 34 года.

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