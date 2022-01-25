25 января 2022
24 января 2022

Курсанту, убившему майора в Тюмени, грозит 15 лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Курсант ТВВИКУ, напавший на преподавателя стал фигурантов уголовного дела Фото:

Против курсанта Тюменского высшего военно-командного училища (ТВВИКУ), ударившего офицера этого же учебного заведения, после чего тот умер, возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного военного Следственного управления РФ. Максимальный срок, который грозит военнослужащему — 15 лет лишения свободы.

«В военном Следственном отделе СК РФ по Тюменскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении курсанта Тюменского высшего военно-командного училища прапорщика Сергея Свищева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается», — пояснили там агентству.

Конфликт между военнослужащими произошел вечером 22 января. Находясь в квартире одной из тюменских многоэтажек, курсант ТВВИКУ ударил по лицу начальника курса командного факультета этого же учебного заведения. Офицер скончался утром 23 января в ОКБ №2 не приходя в сознание. Известно, что погибшему было 34 года.

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Против курсанта Тюменского высшего военно-командного училища (ТВВИКУ), ударившего офицера этого же учебного заведения, после чего тот умер, возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного военного Следственного управления РФ. Максимальный срок, который грозит военнослужащему — 15 лет лишения свободы. «В военном Следственном отделе СК РФ по Тюменскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении курсанта Тюменского высшего военно-командного училища прапорщика Сергея Свищева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается», — пояснили там агентству. Конфликт между военнослужащими произошел вечером 22 января. Находясь в квартире одной из тюменских многоэтажек, курсант ТВВИКУ ударил по лицу начальника курса командного факультета этого же учебного заведения. Офицер скончался утром 23 января в ОКБ №2 не приходя в сознание. Известно, что погибшему было 34 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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