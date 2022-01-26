Ранее Олега Навального приговорили к году условного заключения за подстрекательство к нарушению санитарных норм Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Брат оппозиционера Алексея Навального (внесен властями РФ в список экстремистов и террористов) Олег Навальный объявлен в розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД РФ. Ранее ФСИН России попросила суд заменить Навальному условный срок на реальный.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — сообщается в карточке из базы данных МВД России «Розыск», полученной в ответ на запрос URA.RU. О какой именно статье идет речь — не уточняется.

Ранее ФСИН России попросила Люблинский суд Москвы заменить Олегу Навальному год условного заключения реальным сроком. В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к году условного заключения. Его признали виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил. По версии следствия, Олег Навальный пришел на несогласованную акцию 23 января и тем самым «создал угрозу массового заболевания».

Ранее Олег Навальный уже отбывал наказание по делу «Ив Роше». В 2014 году его и Алексея Навального признали виновными в хищении 26 миллионов рублей. Олег Навальный получил три года колонии общего режима. Он освободился в 2018 году.

База данных МВД России «Розыск»

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