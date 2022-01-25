25 января 2022
24 января 2022

Из-за коронавируса в ХМАО хотят закрыть въезды в муниципалитеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, среднеуральский женский монастырь, шлагбаум, машина, похоронная служба
Под угрозой закрытия город и поселок в Сургутском районе Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Въезды в поселок Федоровский и город Лянтор могут закрыть из-за высокой заболеваемости, связанной с приходом в округ нового штамма «Омикрон». Об этом рассказали чиновники на официальной странице мэрии Сургутского района в Instagram.

«Накануне в администрации Сургутского района прошел муниципальный штаб с участием глав поселений и медучреждений. Из-за вспышки COVID-19 могут закрыть Федоровский и Лянтор», — сообщает мэрия.

Власти уточняют, что из-за нового штамма «Омикрон» в районе резко растет количество заболевших. «Из-за прихода нового штамма коронавируса количество заболевших в районе резко возросло. Если две недели назад активно болеющих было 92, то сегодня уже 727 человек», — написано в сообщении. Наибольший прирост зарегистрирован в Лянторе и Федоровском, где количество проходящих лечение увеличилось в 10 раз. Медики связывают это с низким уровнем вакцинации от коронавируса, а власти призывают жителей соблюдать профилактические меры, чтобы не повторить сценария 2020 года.

URA.RU сообщало, что в мае 2020 года из-за больших показателей заболеваемости властям Сургутского района пришлось ограничить в перемещениях жителей Лянтора, Федоровского и Нижнесортымского. Право на въезд в город и поселки имели лишь проживающие там постоянно граждане.

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Въезды в поселок Федоровский и город Лянтор могут закрыть из-за высокой заболеваемости, связанной с приходом в округ нового штамма «Омикрон». Об этом рассказали чиновники на официальной странице мэрии Сургутского района в Instagram. «Накануне в администрации Сургутского района прошел муниципальный штаб с участием глав поселений и медучреждений. Из-за вспышки COVID-19 могут закрыть Федоровский и Лянтор», — сообщает мэрия. Власти уточняют, что из-за нового штамма «Омикрон» в районе резко растет количество заболевших. «Из-за прихода нового штамма коронавируса количество заболевших в районе резко возросло. Если две недели назад активно болеющих было 92, то сегодня уже 727 человек», — написано в сообщении. Наибольший прирост зарегистрирован в Лянторе и Федоровском, где количество проходящих лечение увеличилось в 10 раз. Медики связывают это с низким уровнем вакцинации от коронавируса, а власти призывают жителей соблюдать профилактические меры, чтобы не повторить сценария 2020 года. URA.RU сообщало, что в мае 2020 года из-за больших показателей заболеваемости властям Сургутского района пришлось ограничить в перемещениях жителей Лянтора, Федоровского и Нижнесортымского. Право на въезд в город и поселки имели лишь проживающие там постоянно граждане.
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© Служба новостей «URA.RU»
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