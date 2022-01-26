Кремль: перевод школьников на дистант пока не планируется

Школьники пока останутся на очном обучении Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По информации Кремля, перевод школьников на дистанционный формат обучения из-за резкого роста уровня заболеваемости коронавирусом пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU во время конференц-колла 26 января.

«Этот вопрос может рассматриваться только в оперативном штабе правительства. Но, насколько мне известно, таких планов нет», — сказал Песков.

Департамент здравоохранения Москвы приостановил плановую госпитализацию в детские больницы в связи с беспрецедентным ростом заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних. Ограничения для школьников вводятся и в других регионах.