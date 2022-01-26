Кремль: перевод школьников на дистант пока не планируется

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Школьники пока останутся на очном обучении Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

По информации Кремля, перевод школьников на дистанционный формат обучения из-за резкого роста уровня заболеваемости коронавирусом пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU во время конференц-колла 26 января.

«Этот вопрос может рассматриваться только в оперативном штабе правительства. Но, насколько мне известно, таких планов нет», — сказал Песков.

Департамент здравоохранения Москвы приостановил плановую госпитализацию в детские больницы в связи с беспрецедентным ростом заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних. Ограничения для школьников вводятся и в других регионах.

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По информации Кремля, перевод школьников на дистанционный формат обучения из-за резкого роста уровня заболеваемости коронавирусом пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU во время конференц-колла 26 января. «Этот вопрос может рассматриваться только в оперативном штабе правительства. Но, насколько мне известно, таких планов нет», — сказал Песков. Департамент здравоохранения Москвы приостановил плановую госпитализацию в детские больницы в связи с беспрецедентным ростом заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних. Ограничения для школьников вводятся и в других регионах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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