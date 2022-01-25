В Москве из-за COVID остановили плановую госпитализацию детей

26 января 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

За две недели число детей, заболевших коронавирусом, увеличилось в Москве в 14 раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В связи с распространением коронавируса и увеличенной нагрузкой на больницы в Москве решили остановить плановую госпитализацию детей. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Также москвичей попросили отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели. «В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей мы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на 3 недели. Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям», — сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы. В ведомстве уточнили, что изменения не распространяются на плановую госпитализацию детей с онкологией и гематологическими заболеваниями. Также направлять в стационар будут тех пациентов, чье состояние не допускает промедления в оказании медицинской помощи. В департаменте здравоохранения отметили, что за две недели число детей, заболевших COVID-19, в Москве выросло в 14 раз. За сутки могут госпитализировать до 120 маленьких пациентов. В ведомстве уточнили, что половину детей перевели из стационаров других больниц, где те проходили плановое лечение. По данным федерального оперштаба, за сутки, 25 января, в России коронавирус подтвердился у 67 809 пациентов. Из них 12 837 человек были доставлены в больницы — это на 115% больше, чем днем ранее. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 января 2022 года мировой рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки число новых пациентов превысило 3,7 миллиона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В связи с распространением коронавируса и увеличенной нагрузкой на больницы в Москве решили остановить плановую госпитализацию детей. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Также москвичей попросили отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели. «В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей мы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на 3 недели. Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям», — сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы. В ведомстве уточнили, что изменения не распространяются на плановую госпитализацию детей с онкологией и гематологическими заболеваниями. Также направлять в стационар будут тех пациентов, чье состояние не допускает промедления в оказании медицинской помощи. В департаменте здравоохранения отметили, что за две недели число детей, заболевших COVID-19, в Москве выросло в 14 раз. За сутки могут госпитализировать до 120 маленьких пациентов. В ведомстве уточнили, что половину детей перевели из стационаров других больниц, где те проходили плановое лечение. По данным федерального оперштаба, за сутки, 25 января, в России коронавирус подтвердился у 67 809 пациентов. Из них 12 837 человек были доставлены в больницы — это на 115% больше, чем днем ранее. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 января 2022 года мировой рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки число новых пациентов превысило 3,7 миллиона.