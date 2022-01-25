В Москве из-за COVID остановили плановую госпитализацию детей

В связи с распространением коронавируса и увеличенной нагрузкой на больницы в Москве решили остановить плановую госпитализацию детей. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Также москвичей попросили отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели.
«В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей мы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на 3 недели. Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям», — сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
В ведомстве уточнили, что изменения не распространяются на плановую госпитализацию детей с онкологией и гематологическими заболеваниями. Также направлять в стационар будут тех пациентов, чье состояние не допускает промедления в оказании медицинской помощи.
В департаменте здравоохранения отметили, что за две недели число детей, заболевших COVID-19, в Москве выросло в 14 раз. За сутки могут госпитализировать до 120 маленьких пациентов. В ведомстве уточнили, что половину детей перевели из стационаров других больниц, где те проходили плановое лечение.
По данным федерального оперштаба, за сутки, 25 января, в России коронавирус подтвердился у 67 809 пациентов. Из них 12 837 человек были доставлены в больницы — это на 115% больше, чем днем ранее. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 января 2022 года мировой рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки число новых пациентов превысило 3,7 миллиона.
В связи с распространением коронавируса и увеличенной нагрузкой на больницы в Москве решили остановить плановую госпитализацию детей. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Также москвичей попросили отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели. «В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей мы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на 3 недели. Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям», — сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы. В ведомстве уточнили, что изменения не распространяются на плановую госпитализацию детей с онкологией и гематологическими заболеваниями. Также направлять в стационар будут тех пациентов, чье состояние не допускает промедления в оказании медицинской помощи. В департаменте здравоохранения отметили, что за две недели число детей, заболевших COVID-19, в Москве выросло в 14 раз. За сутки могут госпитализировать до 120 маленьких пациентов. В ведомстве уточнили, что половину детей перевели из стационаров других больниц, где те проходили плановое лечение. По данным федерального оперштаба, за сутки, 25 января, в России коронавирус подтвердился у 67 809 пациентов. Из них 12 837 человек были доставлены в больницы — это на 115% больше, чем днем ранее. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 января 2022 года мировой рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки число новых пациентов превысило 3,7 миллиона.