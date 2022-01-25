25 января 2022
24 января 2022

В Тюмень завезли первую партию детской вакцины от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская вакцина Гам-Ковид-Вак-М (Спутник-М) от коронавирусной инфекции среди детей поступила на Областной аптечный склад. Челябинск, вакцина, коронавирус, covid, ковид, областной аптечный склад, оас, гам ковид вак м, детская вакцина, спутник м
В регион поступило 960 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» для подростков Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Тюменскую области поступила первая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник-М»), предназначенной для вакцинации подростков. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«В Тюменскую область поступило 960 доз вакцины „Гам-Ковид-Вак-М“ для подростков. Она будет распределена во все поликлиники Тюмени и амбулаторные учреждения областных больниц районов юга области», — рассказали в инфоцентре.

Ранее агентство писало, что вакцинации от коронавируса в Тюменской области подлежит 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет. Прививать несовершеннолетних будут с согласия их законных представителей. Губернатор Александр Моор уже заявил, что его 17-летняя дочь будет вакцинироваться.

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В Тюменскую области поступила первая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник-М»), предназначенной для вакцинации подростков. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «В Тюменскую область поступило 960 доз вакцины „Гам-Ковид-Вак-М“ для подростков. Она будет распределена во все поликлиники Тюмени и амбулаторные учреждения областных больниц районов юга области», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало, что вакцинации от коронавируса в Тюменской области подлежит 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет. Прививать несовершеннолетних будут с согласия их законных представителей. Губернатор Александр Моор уже заявил, что его 17-летняя дочь будет вакцинироваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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