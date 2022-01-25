В Тюмень завезли первую партию детской вакцины от коронавируса

В Тюменскую области поступила первая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник-М»), предназначенной для вакцинации подростков. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.
«В Тюменскую область поступило 960 доз вакцины „Гам-Ковид-Вак-М“ для подростков. Она будет распределена во все поликлиники Тюмени и амбулаторные учреждения областных больниц районов юга области», — рассказали в инфоцентре.
В Тюменскую области поступила первая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник-М»), предназначенной для вакцинации подростков. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «В Тюменскую область поступило 960 доз вакцины „Гам-Ковид-Вак-М“ для подростков. Она будет распределена во все поликлиники Тюмени и амбулаторные учреждения областных больниц районов юга области», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало, что вакцинации от коронавируса в Тюменской области подлежит 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет. Прививать несовершеннолетних будут с согласия их законных представителей. Губернатор Александр Моор уже заявил, что его 17-летняя дочь будет вакцинироваться.