Сомнологи назвали главные причины постоянной сонливости

26 января 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Человека во время сна могут будить собственные ноги Фото: Анна Майорова © URA.RU Чувство сонливости днем может быть связано с дефицитом сна, психическими расстройствами и физическими проблемами. Об этом URA.RU рассказали врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов и врач невролог-сомнолог Елена Царева. «Отсутствие чувства отдыха и восстановления после сна может быть связно с дефицитом сна, если человек действительно спит меньше, чем ему нужно для восстановления. Потребность во сне может увеличиваться при психических или физических нагрузке, в том числе при вирусных заболеваниях. Если мы говорим про другие причины, то это может быть дефицит качества сна, когда его длительность нормальная, а глубина или эффективность страдает. Такое бывает при тревоге, депрессии», — сказала Елена Царева. С ней согласился Роман Бузунов, объяснив дневную сонливость проблемами с дыханием. «Человек засыпает, начинает храпеть, прерывается дыхание, и так 600 раз за ночь. Мозг не может нормально уснуть. Апноэ сна связано с сужением глотки на фоне ожирения, больших миндалин, снижения функции щитовидной железы, смещенной назад нижней челюсти и других факторов, которые суживают дыхательные пути», — отметил сомнолог. Также одной из причин специалист назвал синдром беспокойных ног, когда человек не может уснуть из-за того, что ночью они дергаются и будят человека. Царева включила в список причин недосыпа и последствия коронавируса. «Они могут наблюдаться до шести месяцев и более. Это связано с тем, что ресурсы, которые уходят на сон, восстановление и активность, были переброшены на борьбу с каким-то вирусом. И, соответственно, по мере его восполнения, бодрость и сон будут восстанавливаться», — объяснила врач. Невролог сообщила, что лечение заболевания, которое привело к сонливости, улучшит ситуацию, но в некоторых случаях возможно лечение самого симптома. «Тогда мы устраняем сам факт нарушенного восприятия сна, давая препараты, которые влияют на глубину сна, его длительность», — заключила врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чувство сонливости днем может быть связано с дефицитом сна, психическими расстройствами и физическими проблемами. Об этом URA.RU рассказали врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов и врач невролог-сомнолог Елена Царева. «Отсутствие чувства отдыха и восстановления после сна может быть связно с дефицитом сна, если человек действительно спит меньше, чем ему нужно для восстановления. Потребность во сне может увеличиваться при психических или физических нагрузке, в том числе при вирусных заболеваниях. Если мы говорим про другие причины, то это может быть дефицит качества сна, когда его длительность нормальная, а глубина или эффективность страдает. Такое бывает при тревоге, депрессии», — сказала Елена Царева. С ней согласился Роман Бузунов, объяснив дневную сонливость проблемами с дыханием. «Человек засыпает, начинает храпеть, прерывается дыхание, и так 600 раз за ночь. Мозг не может нормально уснуть. Апноэ сна связано с сужением глотки на фоне ожирения, больших миндалин, снижения функции щитовидной железы, смещенной назад нижней челюсти и других факторов, которые суживают дыхательные пути», — отметил сомнолог. Также одной из причин специалист назвал синдром беспокойных ног, когда человек не может уснуть из-за того, что ночью они дергаются и будят человека. Царева включила в список причин недосыпа и последствия коронавируса. «Они могут наблюдаться до шести месяцев и более. Это связано с тем, что ресурсы, которые уходят на сон, восстановление и активность, были переброшены на борьбу с каким-то вирусом. И, соответственно, по мере его восполнения, бодрость и сон будут восстанавливаться», — объяснила врач. Невролог сообщила, что лечение заболевания, которое привело к сонливости, улучшит ситуацию, но в некоторых случаях возможно лечение самого симптома. «Тогда мы устраняем сам факт нарушенного восприятия сна, давая препараты, которые влияют на глубину сна, его длительность», — заключила врач.