В ХМАО депутаты отказываются отправлять мэра в отставку

Дальнейшая карьера главы Лянтора Сергея Махини находится под вопросом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Лянторские депутаты собираются отказать в отставке главы города Сергея Махини на предстоящем 27 января заседании совета депутатов. Рекомендация об импичменте для мэра из-за наличия у него конфликта интересов была спущена народным избранникам из окружного правительства. Аудиозапись обсуждения этого вопроса на депутатских комиссиях имеется в распоряжении URA.RU.

В начале встречи председатель совета депутатов Лянтора Александр Нелюбин озвучил письмо представителей общественного совета по ЖКХ, в котором его члены заявили о том, что выступают против отставки мэра. Затем с речью перед депутатами выступил сам глава Лянтора Сергей Махиня.

Он заявил, что не согласен с доводами прокуратуры о наличии у него конфликта интересов с дочерьми и зятем, которые работают в муниципальных учреждениях и мэрии. «Суд принял решение удовлетворить требования прокуратуры частично. Нет конфликта интересов между мной и моим зятем. Не установлено конфликта интересов между мной и моей старшей дочерью. Конфликт интересов установлен только между мной и моей младшей дочерью, которая не является даже моим сотрудником. Она не подчиняется никому из моих профильных заместителей. Она подчиняется непосредственно директору учреждения. Я выразил свое несогласие с решением суда и обозначил это в кассационной жалобе, которая будет рассматриваться», — сообщил глава Лянтора.

Позицию мэра поддержали и большинство депутатов Лянтора. «На производстве это называется династия, а мы говорим о коррупции. Давайте рассматривать династию, которая работает на благо населения нашего города», — прокомментировала депутат Ирина Прокудина. За отставку Махини высказались лишь два оппозиционера от КПРФ в совете депутатов Лянтора. Но итоговое решение народные избранники должны будут озвучить на заседании местной думы 27 января.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО инициировали процедуру отставки главы Лянтора. В адрес совета депутатов города пришло письмо с рекомендациями об импичменте мэра.

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