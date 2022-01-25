25 января 2022
24 января 2022

Тюменка судится с начальством из-за нежелания вакцинироваться

© Служба новостей «URA.RU»
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Бюджетница не согласна прививаться, но терять работу при этом тоже не хочет Фото:

Сотрудница центра социального обслуживания «Забота» (Исетский район Тюменской области) подала в суд на работодателя из-за отстранения от службы после отказа ставить прививку от коронавируса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе районного суда.

«Ирина Парфенова подала иск, так как директор КЦСОН „Забота“ отстранила ее от работы в связи с отказом от прохождения вакцинации от короновируса. Женщина с этим не согласна, поскольку согласия на вакцинацию не давала, а ее должностные обязанности не входят в перечень работ, которые требуют обязательного проведения профилактических прививок», — рассказали URA.RU в пресс-службе Исетского районного суда.

Истица настаивала, что главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо не выносила никаких постановлений в отношении нее лично. А поведение своего работодателя — Оксаны Кобелевой, назвала превышением полномочий и нарушением Конституции РФ.

Однако суд посчитал по-другому. В решении сказано, что на Парфенову распространяется требование регионального Роспотребнадзора об обязательной вакцинации. И, так как противопоказаний к прививке у женщины нет, она должна была вакцинироваться, либо смириться с отстранением.

«Суд отказал истцу в удовлетворении требований. Решение в силу не вступило, ответчик высказала намерение его обжаловать», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

Ранее агентство писало, что постановление об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер в Тюменской области появилось в октябре 2021 года. Желающие продолжить ходить на работу, должны были поставить обе прививки до 3 декабря, либо 14 января текущего года, в зависимости от профессии.

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Сотрудница центра социального обслуживания «Забота» (Исетский район Тюменской области) подала в суд на работодателя из-за отстранения от службы после отказа ставить прививку от коронавируса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе районного суда. «Ирина Парфенова подала иск, так как директор КЦСОН „Забота“ отстранила ее от работы в связи с отказом от прохождения вакцинации от короновируса. Женщина с этим не согласна, поскольку согласия на вакцинацию не давала, а ее должностные обязанности не входят в перечень работ, которые требуют обязательного проведения профилактических прививок», — рассказали URA.RU в пресс-службе Исетского районного суда. Истица настаивала, что главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо не выносила никаких постановлений в отношении нее лично. А поведение своего работодателя — Оксаны Кобелевой, назвала превышением полномочий и нарушением Конституции РФ. Однако суд посчитал по-другому. В решении сказано, что на Парфенову распространяется требование регионального Роспотребнадзора об обязательной вакцинации. И, так как противопоказаний к прививке у женщины нет, она должна была вакцинироваться, либо смириться с отстранением. «Суд отказал истцу в удовлетворении требований. Решение в силу не вступило, ответчик высказала намерение его обжаловать», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда. Ранее агентство писало, что постановление об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер в Тюменской области появилось в октябре 2021 года. Желающие продолжить ходить на работу, должны были поставить обе прививки до 3 декабря, либо 14 января текущего года, в зависимости от профессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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