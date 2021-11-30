Для части жителей Тюменской области ввели обязательную вакцинацию

Отчитатся о проведении прививочной кампании работодатели должны до 14 января 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников СМИ, ЖКХ и культуры. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Там уточнили, что соответствующие изменения были внесены в постановление главного санитарного врача по Тюменской области от 18.10.2021.

«Поставить прививку нужно людям, работающим в сфере культуры, конгрессной, выставочной деятельности, организации спортивных, зрелищных, развлекательных мероприятий, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами. Обязательная вакцинация коснется работников детских развивающих и развлекательных центров, детских игровых комнат, работников турагентств, охранных предприятий и СМИ», — указано в сообщении регионального оперштаба.

Там добавили, что тюменцам с медицинскими противопоказаниями к прививке от коронавируса и переболевшим новой COVID-19 в течение шести последних месяцев при наличии медицинских документов, подтверждающих этот факт, делать прививку не нужно. Работодатели должны организовать проведение прививочной кампании первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 24 декабря 2021 года, вторым компонентом — до 14 января 2022 года.